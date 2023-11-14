Донецк потряс мощный взрыв: в городе виднеется дым
Во временно оккупированном Донецке днем 14 ноября прогремел мощный взрыв. После возможного прилета над городом виднеется густой серый дым.
Местный ресурс "Новости Донбасса" пишет, что столб дыма виднеется в Буденновском районе Донецка, информирует 24 Канал. Сообщается, что до взрыва в небе кружили два дрона. Прилеты в Буденновском районе также фиксировали 7 ноября.
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В Донецке второй раз за несколько дней фиксируют взрывы
Впоследствии якобы отработало ПВО русских военных, но был и разрыв. Официальной информации о случившемся в Донецке пока нет.
В Донецке, вероятно, зафиксировали работу С-300: смотрите видео
В то же время в сети опубликовали несколько видео, как над Донецком виднеется серый дым. Также на одном из роликов слышен звук, похожий на выход ПВО С-300.
Серый дым над Донецком после взрывов: смотрите видео
В Донецке, вероятно, случился прилет: смотрите видео
В Донецке прогремели взрывы 7 ноября
- 7 ноября в центре оккупированного Донецка раздался громкий взрыв. Сначала оккупанты традиционно заявили, что в городе работала ПВО.
- Но впоследствии захватчики сказали, что в результате обстрела ВСУ попадание в Ворошиловском районе города. Также местные паблики писали о попадании в Буденновском районе.
- Оказалось, что в Донецке был атакован "Центр беспилотных систем". Центр занимался подготовкой военных операторов дронов.
- Российские пропагандисты утверждают, что центр атаковали с помощью HIMARS.
- Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан выразил свое мнение относительно атаки в Донецке.
- По словам Романа Свитана, российские оккупанты начали третью волну наступательных действий на Авдеевском направлении и начали работать из городских районов – Донецка, Макеевки, Ясиноватой.
- Соответственно, как говорит эксперт, в этих районах постоянно идет движение сил, средств, войск противника.