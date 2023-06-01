Критическая ситуация: на Донетчине в 7 населенных пунктах объявили принудительную эвакуацию детей

В 7 населенных пунктах Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей. Там ситуация безопасности остается критической.

Соответствующее решение было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения. Эвакуированным детям предоставят бесплатное убежище, социальные гарантии, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.

Смотрите также Из-под Авдеевки эвакуировали двух маленьких близнецов: родители до последнего были против

В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей

Так, было поддержано объявление обязательной эвакуации 239 детей из 7 населенных пунктов Донецкой области, где ситуация остается критической.

Принудительная эвакуация детей будет произведена:

в городе Железное,

поселках Нью-Йорк и Северное,

селах Константиновка, Иванополье, Николаевка, Подольское.

Отмечается, что эвакуированные дети в сопровождении одного из родителей или законного представителя будут обеспечены бесплатным приютом, социальными гарантиями, гуманитарной помощью и психологической поддержкой.

Эвакуация украинцев: последние новости

Недавно из села под Авдеевкой эвакуировали двух маленьких близнецов. Это сделали "Белые Ангелы". Деток эвакуировали из села Новобахмутовка Очеретинской громады. Их родители до последнего были против.

Также "Белые ангелы" эвакуировали из Ямполя Донецкой области семью с 5 детьми. Отец малышей погиб от обстрела.

Ранее эвакуировали из Нью-Йорка многодетную семью. В частности, мать и всех ее детей: 19-летнюю Валентину, 14-летнюю Вику, близнец Полину и Ангелину, которым по 5 лет, четырехлетнюю Алену и самого маленького – трехлетнего Богданчика.

Кроме этого, спецэкипаж "Белый ангел" вывез из Авдеевки две семьи с детьми. От российских обстрелов малыши прятались в шкафу.

Минреинтеграции в очередной раз призывает не пренебрегать своей безопасностью и особенно безопасностью детей и немедленно эвакуироваться в более безопасные регионы.