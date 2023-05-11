"Паники нет": в Донецкой области заметили километровые очереди авто с беглецами
Источник:Петр Андрющенко
Вооруженные Силы Украины активно готовятся к началу контрнаступления. Поэтому коллаборанты и предатели уже начали бежать из оккупированной Донецкой области.
На сегодняшний день на границах замечены километровые очереди беглецов. Отмечается, что уехать пытаются не только из оккупированной Донетчины, но и из других захваченных регионов.
Важно Оккупанты бегут из Скадовска, сворачивают так называемые "администрации", – Генштаб
Из Донетчины бегут предатели
Как рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, 11 мая можно было увидеть десятикилометровую очередь желающих сбежать из оккупированной Донецкой области – и не только.
Большую очередь зафиксировали на украинско-российской границе возле Новоазовска.
Ничего особенного. Паники нет,
– иронически высказался Андрющенко.
Километровая очередь возле Новоазовска / фото Петр Андрющенко
Россияне собирают вещи и бегут с оккупированных территорий
- Недавно в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что в Скадовске оккупанты сворачивают деятельность так называемых "районной и городской администраций". Захватчики бегут из оккупированного города.
- По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в городе "компьютеры и серверы оккупационного паспортного стола взяли бессрочный отпуск". Таким образом, он отметил, что враг их просто вывозит. В то же время делает это в спешке. Технику везут в Россию, а оставшиеся документы сжигают.
- На временно оккупированных Россией территориях враг в панике призывает население "эвакуироваться". По словам Натальи Гуменюк, захватчики будут использовать гражданское население как "живой щит".
- Кстати, Иван Федоров также сообщал, что оккупанты срочно организуют "эвакуацию" из Токмака, Пологов и Молочанска в Бердянск.
- Кроме этого, во временно оккупированном Геническом захватчики, вероятно, планируют сделать "жест доброй воли". Там оккупанты развесили объявления с памяткой действий в случае эвакуации.