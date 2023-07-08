В Донецкой области упала крыша цеха ТЭС, которую обстреливали россияне: есть жертвы и раненые

В Донецкой области на тепловой электростанции, которую неоднократно обстреливали оккупанты, упала крыша одного из цехов. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Один человек погиб, трое получили ранения. Еще несколько сейчас считаются пропавшими.

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Разбор завалов продолжается

В Минэнерго рассказали, что несчастный случай произошел на ТЭС Донетчины, которая неоднократно подвергалась вражеским обстрелам. Упала крыша котлотурбинного цеха. Поэтому персонал аварийно отключил энергоблоки.

Один человек погиб, двое – считаются пропавшими, трое получили травмы и отправлены в больницу,

– отметили в министерстве.

Позже в Донецкой прокуратуре сообщили, что около 23:10 7 июля произошел обвал кровли и нескольких этажей объекта критической инфраструктуры в Курахово. Из-за разрушения металло-бетонных конструкций одна сотрудница погибла.

В больницу доставлены 3 работника с открытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер, ушибами. Также медицинская помощь оказывается женщине, которая находится в предынфарктном состоянии. Под завалами могут находиться еще 2 человека,

– рассказали в прокуратуре.

Проверяется факт допуска работников к работе в аварийных условиях. По предварительным данным, крыша обрушилась в результате прошлых атак России на предприятие.

Последствия обрушения / Фото прокуратуры

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