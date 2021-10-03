Допрашивать нужно гетмана Порошенко, – Зеленский о спецоперации с вагнеровцами

Владимир Зеленский заявил, что вопросы по делу вагнеровцев надо задавать Петру Порошенко. Именно он в 2020 году подчеркнул, что якобы санкционировал проведение спецоперации.

Заявление о допросе Порошенко Зеленский сделал, отвечая журналистке "Прямого". Апеллируя к интервью с журналистом Христо Грозовым, она спросила, почему Зеленского до сих пор не допросили по делу вагнеровцев.

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Мне кажется, что владелец вашего канала – гетман Порошенко, мне кажется, он говорил, что он участвовал в этой операции. Мне кажется, что его и нужно допрашивать,

– заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что точно не участвовал в российской операции.

Зеленский заметил: он по телефону обсуждал вопрос вагнеровцев с Александром Лукашенко. Это было тогда, когда "эти люди автобусами заехали на территорию Беларуси".

Зеленский также заявил, что слышал информацию, будто вагнеровцы куда-то летели. Однако президент отметил, что на самом деле они ехали автобусами. Зеленский пошутил: это такая очень серьезная операция – "заехали автобусами секретные агенты".

Зеленский подчеркнул, что информацию об этих боевиках Украина имела уже давно.

Украинский лидер рассказал: тогда Лукашенко обещал ему изучить вопрос и заверил, что сделает все возможное.

Заявление Порошенко опровергают в ВСК

Зимой 2020 года Петр Порошенко заявил, что лично санкционировал проведение спецоперации спецслужб по задержанию наемников ЧВК "Вагнер".

Марьяна Безуглая – руководительница временной следственной комиссии Верховной Рады по делу вагнеровцев – опровергла слова Порошенко.

По словам политика, "согласно информации, которая у нас есть, подготовка началась в июле 2020 года, и она состоялась в июле 2020 года". Именно поэтому Порошенко просто не мог санкционировать спецоперацию.

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