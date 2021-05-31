Допрос Порошенко в СБУ перенесли по просьбе адвокатов

Допрос нардепа Петра Порошенко в качестве свидетеля по "делу Медведчука" перенесен на другой день. Об этом попросили адвокаты пятого президента.

Порошенко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины. Он должен был состояться 31 мая в 15:00.

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По просьбе его адвокатов допрос перенесен на другую дату на этой неделе,

– утверждают в СБУ.

Почему Порошенко вызывают на допрос

Порошенко хотят допросить в качестве свидетеля по уголовному делу касательно подозрения народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене.

В СБУ отметили, что вызов Порошенко на допрос необходим для всестороннего и объективного изучения обстоятельств дела.

Отметим, ранее Медведчук заявлял, что его на переговоры с боевиками уполномочили именно Петр Порошенко и Александр Турчинов. Нардеп рассказал, что встречался с Порошенко в 2014 – 2018 годах. Затем они якобы не сошлись во мнениях относительно обмена пленными.

Дело Медведчука: что известно

Виктору Медведчуку и его соратнику Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене. Дело касается покушения на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Медведчук якобы передавал Козаку информацию о подразделениях ВСУ, эти данные впоследствии получали российские спецслужбы.

Куму Путина избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Козак находится за границей.

Порошенко не явился на допрос в СБУ 27 мая, потому что он поехал в Центральную городскую больницу прифронтового города Торецк.