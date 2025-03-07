Теперь за деньги: Украина имеет доступ к спутниковым снимкам Maxar

Компания Maxar, которая поставляет высококачественные спутниковые снимки, несколько изменила свою политику и ограничила бесплатный доступ к фотографиям. Информация о том, что Maxar полностью запретила доступ к снимкам для Украины, не соответствует действительности.

В Украине дистрибьютором Maxar является компания ТВИС. Там сообщили, что новые правила не коснулись авторизованных украинских пользователей. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Какие изменения ввели Maxar

Украинские пользователи будут иметь доступ к снимкам, но только за деньги. Компания будет предоставлять им платные услуги, так же как клиентам из России и других стран.

Однако, будет ли предоставлять компания фото для силовых структур Украины за средства США, дистрибьюторы не знают.

Отмечается, что ограничение доступа к спутниковым снимкам Maxar в первую очередь повлияло на работу OSINT-сообществ.

Open source intelligence, OSINT – это концепция добычи и использования разнообразной информации из открытых источников, без нарушения законов. Сообщества, которые работали по такой методологии, имели бесплатный доступ к снимкам Maxar и публиковали их в сети.

В компании Maxar официально не прокомментировали изменение политики.

Maxar владеет спутниками дистанционного зондирования Земли, состоящий из 10 аппаратов.