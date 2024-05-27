В Украине возможно помутнение неба и "грязные" дожди: синоптик назвал причину

В ближайшие дни в Украине может наблюдаться помутнение неба. Кроме того, вероятно ухудшение дальности видимости и даже "грязные" дожди.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Также эксперт назвал причину.

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Опять пыль

Кибальчич писал, что в течение 27 – 28 мая ожидается поступление пыли из пустынных районов Средней Азии на территорию Украины.

Поэтому возможно помутнение неба, незначительное ухудшение дальности видимости и вероятность слабовыраженных "грязных" дождей,

– предупредил синоптик.

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Пыль из пустынных районов Средней Азии ожидается 27 – 28 мая / Скриншот

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Кстати, в конце апреля климатолог Вазира Мартазинова рассказала, что этим летом в Украину снова может поступить пыль из Сахары. Это может происходить несколько раз.

Прогноз на неделю

Кибальчич писал, что конец мая и первые дни июня ожидаются теплыми, местами с грозовыми дождями, которые во второй половине недели охватят большинство областей Украины.

В первой половине недели погодные условия будут определяться влиянием поля повышенного атмосферного давления и воздушной массой среднеазиатского происхождения.

Ближе к выходным атмосферное давление постепенно снизится. Это приведет к более неустойчивой погоде с дождями и грозами, которые будут иметь локальный характер.

Синоптик отметил, что в связи со значительным дефицитом осадков в большинстве областей нашего государства сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (5 класс).

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Погода в июне

В Укргидрометцентре прогнозировали, что средняя месячная температура в июне предполагается в пределах 19 – 23 градуса, в горных районах 16 – 19... Это 1,5 – 2 градуса выше нормы,

Месячное количество осадков ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117 – 171 миллиметра, что в пределах нормы.