Это вызывает беспокойство: авиаэксперт рассказал, как смена главнокомандующего повлияет на боеспособность Украины

Западные партнеры выражают обеспокоенность по поводу будущего сотрудничества после кадровых перестановок в Министерстве обороны. Вероятно, некоторые из этих изменений не были запланированы, а стали результатом требований общества.

Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что военный рынок сегодня насчитывает более 2,5 тысяч компаний. Они не позволят Украине вернуться к старым видам вооружений.

Что изменится после назначения Драпатого

С начала 2026 года произошли активные изменения в применении некоторых средств поражения. Мы увидели middle strike и немало подобных дронов. Количество успешных ударов по территории России существенно возросло именно благодаря новому стратегическому видению. Оно заключается в том, чтобы лишить Россию экономической возможности вести войну.

Сегодня это беспокоит наших западных партнеров, ведь они рассчитывали на дальнейшую работу в этом направлении. Соответственно, они ожидают, что новый главнокомандующий Вооруженными Силами продолжит технологическое развитие,

– добавил Анатолий Храпчинский.

Не следует забывать, что мы находимся в довольно сложной ситуации, поскольку переходим от старого советского образца ВСУ к современному. Здесь стандарты НАТО нам не сильно помогают, потому что большая часть вооружения, которым мы воюем, еще не использована ни одной страной Альянса. Украина задала новый вектор развития.

"Мы – демократическое общество, а мнение людей влияет на решения президента. Это показывает, что наше общество здоровое и оно хочет правильных действий со стороны государства. Прежде всего речь идет о победе благодаря технологиям, а не за счет старых подходов и использования личного состава", – добавил бывший офицер Воздушных Сил.

Храпчинский об изменениях в военном командовании: смотрите видео

По его словам, назначение Михаила Драпатого пошло на пользу, ведь он сторонник технологической войны. Поэтому есть надежда, что мы будем двигаться в том же направлении.

"Со своей стороны скажу, что мы, как и раньше, выходили на защиту воздушного пространства, обеспечивали Силы обороны определенными средствами, так и продолжаем это делать. Видим, что потребность только увеличивается", – подытожил Анатолий Храпчинский.