Могут ли в Беларуси произойти события, как на Белгородщине: оценка ГУР
Источник:"Радио Свобода"
На территории страны-агрессора недавно прошли операции с участием Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России". Если у Беларуси будет столько же погибших, там также начнутся восстания.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.
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Россия контролирует Беларусь
Черняк отметил, что сейчас Беларусь – абсолютно подконтрольна России, подконтрольна спецслужбам и наводнена российской агентурой.
Насколько возможно восстание? Беларусь пока не принимает активного участия в войне. У Беларуси нет сотен тысяч погибших, потому как только они появятся, я думаю, что какие-то определенные процессы начнутся и в Беларуси,
– заметил представитель ГУР.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия вмешается, если в Беларуси начнется народное вооруженное восстание с целью свержения режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
В частности, к нему готовятся в Польше. Генерал и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак заявил, что очень важно, чтобы страна "не проспала этот момент". По его мнению, белорусский народ охотно поддержит восстание, которое могут начать вооруженные белорусы, сегодня воюющие в Украине против российских оккупантов.
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"Освобождение" Белгородской области: коротко
- Совместными усилиями РДК и легион "Свобода России" 22 мая вошли на территорию Белгородской области. Российские добровольцы объявили об "освобождении" от путинского режима.
- Всего за 2 дня бойцы смогли продвинуться вглубь региона на 42 километра. 24 мая они покинули территорию России.
- В результате миссии два человека погибли, а еще десять получили ранения. Операция показала, что границы России не защищены. Стоит отметить, что Украина не участвовала в действиях российских добровольцев.
- Спикер ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что теперь оккупантам в Белгородской области стали необходимы собственные войска. Поэтому Россия намерена перебросить подразделения с временно захваченных украинских территорий в пределы своей границы.