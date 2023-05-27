Могут ли в Беларуси произойти события, как на Белгородщине: оценка ГУР

На территории страны-агрессора недавно прошли операции с участием Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России". Если у Беларуси будет столько же погибших, там также начнутся восстания.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

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Россия контролирует Беларусь

Черняк отметил, что сейчас Беларусь – абсолютно подконтрольна России, подконтрольна спецслужбам и наводнена российской агентурой.

Насколько возможно восстание? Беларусь пока не принимает активного участия в войне. У Беларуси нет сотен тысяч погибших, потому как только они появятся, я думаю, что какие-то определенные процессы начнутся и в Беларуси,

– заметил представитель ГУР.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия вмешается, если в Беларуси начнется народное вооруженное восстание с целью свержения режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

В частности, к нему готовятся в Польше. Генерал и бывший замминистра обороны Вальдемар Скшипчак заявил, что очень важно, чтобы страна "не проспала этот момент". По его мнению, белорусский народ охотно поддержит восстание, которое могут начать вооруженные белорусы, сегодня воюющие в Украине против российских оккупантов.

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