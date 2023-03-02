Действовавшие самостоятельно праворадикальные россияне – российский журналист о "ДРГ"

Оккупанты в течение дня распространяют фейк о действии "ДРГ ВСУ" на территории России, а именно в селе Сушаны Брянской области. Однако информация противоречива. Сообщили о 2 погибших, а также о раненом мальчике, из которого извлекли "пулю, выпущенный из оружия натовского производства".

Российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский подтвердил, что мальчик был ранен. Об этом он рассказал 24 Каналу. Однако, по его словам, пока нет кадров "расстрелянного" "ДРГ" автомобиля, если он действительно был.

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"Пытались освободить деревню"

Он отметил, что по информации губернатора Брянской области Александра Богомаза, погиб водитель автомобиля, который перевозил куда-то 3 детей. И по каким-то причинам по авто было, якобы, выпущена автоматная очередь. Водитель погиб, а один ребенок был ранен.

Это нам известно из официальных источников. Но пока мы говорим, видео этого "расстрелянного" автомобиля нет, поэтому говорить точно, как все выглядит на местности, невозможно,

– заметил журналист.

По его словам, известно, что в Брянскую область вошли люди с известными лицами и именами. Они взяли на себя ответственность за то, что, как они сказали, "пытались освободить село", а на самом деле провели какую-то вооруженную акцию на территории России. Скорее всего, так и было, потому что эти люди показали локацию, по которой довольно легко определить поселковую администрацию в Брянской области.

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Из той информации, которую я могу сейчас собрать, создается впечатление, что эта группа ультраправых россиян придерживается очень грубых националистических взглядов. Она, кажется, действовала самостоятельно, без прикрытия и разрешения на то, что они сделали,

– подчеркнул собеседник.

Он считает, что пока это выглядит как самостоятельная акция – "застолбить флаг", мол, "мы были первыми, кто это сделал".

"По крайней мере, такой вывод можно сделать из того, что мы знаем о дислокации этих людей – в каких именно подразделениях они проходили службу", – отметил Тимур Олевский.

Инцидент в Брянской области: мнения аналитиков

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, считает что это может быть похоже на определенный "сценарий" со времен Второй чеченской войны, только Россия приплела сюда "украинскую ДРГ". По его мнению, все это укладывается в логический ряд российской пропаганды с "биолабораториями, боевыми насекомыми" и т.д.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко обратил внимание, что во время инцидента российские пропагандисты постоянно меняли истории. То у них был обстрелян школьный автобус, то раненая девочка. Потом уже раненый мальчик. По его словам, все эти "ужасные истории" очень похожи на бред от пропагандистов о "мальчике в трусиках", "ненависти украинцев к снегиреям" и тому подобное. Таким образом Кремль хочет всколыхнуть собственных граждан чтобы охотнее шли воевать.