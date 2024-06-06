В Белгородской области дрон атаковал нефтебазу: там загорелся резервуар

Ночь на 6 июня в России выдалась неспокойной. Кроме НПЗ в Ростовской области, беде подверглась также и нефтебаза в Белгородской области.

Так, в Белгородской области этой ночью, 6 июня, подверглась дроновой атаке нефтебаза в Старооскольском городском округе. На объекте произошел пожар. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местного губернатора Вячеслава Гладкова.

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Беспилотник атаковал нефтебазу в Белгородской области

В дополнение к удару по Новошахтинскому НПЗ, в Ростовской области в России заявили об ударе дроном и на северном направлении – по нефтебазе в Белгородской области.

Так, власти Белгородской области России сообщили об атаке дрона-камикадзе на нефтебазу в области. По словам местного губернатора, в результате атаки пострадала нефтебаза на территории Старооскольского городского округа Белгородской области. Там горел один из резервуаров.

В результате взрыва произошло возгорание одного из резервуаров,

– рассказал он.

Гладков также добавил, что пожар якобы "оперативно ликвидировали", и что пострадавших нет.

Во вражеских медиа добавили, что последний раз дроны били по нефтебазе в Старом Осколе на северо-востоке Белгородской области ночью на 13 мая.

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