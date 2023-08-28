"Большой Бандерик" уже работает на фронте: в чем особенности этого дрона

Украина после начала полномасштабной войны с Россией начала производить различные виды вооружений. В частности, уже используются на фронте дроны отечественного производства.

Минобороны допустило к эксплуатации дрон украинского производства "Великий Бандерик". Его уже используют на поле боя.

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Этот дрон – воплощение передовых идей

Допуск к эксплуатации в войсках занял один месяц благодаря ускоренной процедуре от Акселератора Минобороны.



"Большой Бандерик" уже работает на фронте / Фото Минобороны

Дрон укомплектован передовым оборудованием. Надежную работу обеспечивают 8 мощных моторов. Также "Большой Бандерик" может:

выдерживать нагрузку до 31,5 кг;

доставлять разные типы боеприпасов;

руководствоваться дистанционно наземной станцией.

Во время тестов дрон показал отличный результат: успешно функционировал несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЕБ-оборудования, которое было на полигоне.

Украина использует отечественные дроны на фронте