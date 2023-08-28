"Большой Бандерик" уже работает на фронте: в чем особенности этого дрона
Источник:Минобороны Украины
Украина после начала полномасштабной войны с Россией начала производить различные виды вооружений. В частности, уже используются на фронте дроны отечественного производства.
Минобороны допустило к эксплуатации дрон украинского производства "Великий Бандерик". Его уже используют на поле боя.
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Этот дрон – воплощение передовых идей
Допуск к эксплуатации в войсках занял один месяц благодаря ускоренной процедуре от Акселератора Минобороны.
"Большой Бандерик" уже работает на фронте / Фото Минобороны
Дрон укомплектован передовым оборудованием. Надежную работу обеспечивают 8 мощных моторов. Также "Большой Бандерик" может:
- выдерживать нагрузку до 31,5 кг;
- доставлять разные типы боеприпасов;
- руководствоваться дистанционно наземной станцией.
Во время тестов дрон показал отличный результат: успешно функционировал несмотря на снег, шквальный ветер и работу всего РЕБ-оборудования, которое было на полигоне.
Украина использует отечественные дроны на фронте
- Одним из способов перехвата превосходства в России станут морские дроны. Наталья Гуменюк подчеркнула, что Украина уже давно открыла морской фронт. Однако имеющиеся средства обороны нуждались в усовершенствовании. Спикер заявила, что весь мир высоко оценил креативность звеньев ВСУ, занимавшихся разработкой морских дронов.
- В России "громко" праздновали День флага и День Независимости Украины. оккупанты сообщали о "визитах" беспилотников. Новости о атаки беспилотников на Москву уже перестали удивлять : настолько часто там что-то "пылает" У русских нет других шансов, как смириться с этой новой реальностью, считает Юрий Игнат.
- В результате атаки на российский аэродром "Сольцы" в Новгородской области уничтожены и повреждены несколько вражеских самолетов Ту-22М3. Подобная атака еще раз продемонстрировала неподготовленность россиян к условиям ведения современной войны.