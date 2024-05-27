Удар по РЛС "Воронеж-М" в 1 800 километрах от границы: появились спутниковые фото последствий

Дрон украинской разведки атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж-М". Она размещена в 1 800 километрах от границы – в городе Орск Оренбургской области России.

Последствия атаки беспилотников ГУР по российской радиолокационной станции, что была осуществлена поздно вечером 26 мая, видно на спутниковых фото, которые сделал спутник Planet Labs.

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На снимках видно вероятные следы от пожара

На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, а снимках за 26 мая их еще не было. Вероятно, что это – следы пожара в результате попадания беспилотников.

Впрочем, разрешение фото не позволяет оценить, насколько серьезными являются поражения станции.

Добавим, что "Воронеж-М" – радиолокационная станция нового поколения. Она является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности, которые обнаруживают космические и аэродинамические объекты, а также баллистические и крылатые ракеты. Она имеет дальность обнаружения целей до 6 тысяч километров. Введена станция в эксплуатацию была совсем недавно – в 2017 году.

Источники 24 Канала рассказали, что удар по "Воронеж-М" – это новый рекорд украинского БПЛА. Впервые наши беспилотники атаковали цель на расстоянии более 1800 километров.

Спутник Planet Labs зафиксировал последствия атаки по РЛС "Воронеж-М" в Орске / Фото "Радио Свобода"

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