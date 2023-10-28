Гибрид "Шахеда" и "Ланцета": чем опасен для Украины новый российский дрон "Италмас"

У россиян на вооружении появился новый ударный дрон, который они сами называют "Италмас" и позиционируют как улучшенный аналог "Ланцета". Этот беспилотник способен преодолевать расстояние в 200 километров. Что это за БПЛА и какие преимущества – читайте в материале 24 Канала.

Россия проспала старт гонки дронов (и дорого за это заплатила весной 2022 года), но сейчас в авральном порядке пытается наверстать отставание от современных армий, поэтому разрабатывает и внедряет новые модели. Одной из них является дрон-камикадзе "Италмас", он же "Изделие 54" (это название – традиционная номенклатура оружия, которую использовали еще во времена СССР, она придает секретность и даже солидность).

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Улучшенный "Ланцет" или мини-"Шахед"?

Сейчас о дроне "Италмас" известно немного. Сами россияне говорят, что это улучшенный "Ланцет" с дальностью пуска до 200 километров. При этом российские пропагандисты уже начали рекламировать его как дешевый аналог Shahed-136, который теперь точно поможет "заморозить украинцев".

На самом же деле с "Шахедом" дрон "Италмас" роднит схожая форма и двигатель внутреннего сгорания.

Из того, что сейчас известно, это барражирующий боеприпас, который россияне будут применять не против гражданской инфраструктуры, а на поле боя или в украинских тылах. Таким образом, это как гибрид, который имеет задачу "Ланцета", но получил форму "Шахеда".

Можно предположить, что мы имеем дело с продуктом симбиоза давних наработок россиян ("Италмас" производит та же компания Zala Aero, что и "Ланцеты") и обмен опытом с союзным Ираном.

Для работы непосредственно на поле боя или в прифронтовой полосе дальность пуска 200 километров является значительным преимуществом, ведь позволяет оставаться операторам в безопасности и не считаться с угрозой, например, от HIMARS.

Американский Институт изучения войны, занимающийся активным мониторингом открытых источников, как украинских, так и российских, пишет о возможном применении дрона "Италмас" 23 октября 2023 года на Севере Украины. Тогда спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал о перехваченном силами ПВО неизвестным БПЛА. При этом россияне со ссылкой на анонимный телеграм-канал писали об уничтоженном "Италмасом" складе ВСУ, впрочем, верить этой информации не стоит, это даже не реляции Конашенкова.

Впрочем, возможно, здесь возникла путаница и на самом деле речь шла о самодельном кустарном дроне россиян, известном как "Газонокосилка". Некоторые эксперты также указывали, что "Италмас" в реальности может оказаться дроном "Герань-3", облегченной версией российского "Шахеда" с боевой частью в 23-25 килограммов вместо "традиционных" 50 килограммов. Впрочем, вероятно, что речь все же идет о трех разных БПЛА.

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Что такое "Италмас" и где их собирают

Дроны "Италмас" собирают в российском Ижевске. Это древний оружейный центр россиян, известный еще со времен Царата. Примечательно, что странное название дрону дал местный ТРЦ "Италмас", названный в честь местного цветка.

Название ТРЦ "Италмас" – это не сокращение "итальянский массив" (где бы ему там взяться), а локальное название цветка, распространенное в Удмуртии, столицей которого собственно является Ижевск. Научное название цветка – Trollius europaeus. Кстати, в Украине он тоже растет, в Карпатах его называют Волчья лапа. Кто был в горах, обязательно должен был видеть его желтые бутоны.



Волчья лапа или италмас / Фото из Википедии

ТРЦ "Италмас" расположен на улице Автозаводской прямо в одном из жилых кварталов города в 5 километрах от центра и теперь принадлежит оружейному концерну "Калашников". Таким образом, Россия здесь следует тактике террористов ХАМАС, которые также любят прикрываться гражданскими как живым щитом.

Жители Ижевска даже создали петицию о запрете военного производства в пределах жилых кварталов, поскольку это делает их легитимной целью для ВСУ, СБУ и российских оппозиционеров, воюющих на стороне Украины. Карты показывают расстояние между территорией производства и домами всего 50 метров, поэтому опасения жителей Ижевска вполне легитимны. Впрочем, российские власти традиционно эту петицию проигнорировали.



Петиция со справедливыми опасениями жителей Ижевска / Скриншот с сайта www.change.org

Россияне решили перепрофилировать ТРЦ с магазинами одежды и McDonalds под фабрику сбора дронов. Для этого ТРЦ передали в собственность государства, в Украине это назвали бы термином "отжали". Главным назначили конструктора дочернего предприятия концерна "Калашников" Zala Aero (оно же "Аэроскан") Александра Захарова.



Конструктор Захаров (в зеленой толстовке) рассказывает пропагандистам из "России 1" о своем творении / Скришот

Первоначально The Washington Post писала, что Ижевск станет местом российской локализации иранских "Шахедов". Впрочем, как оказалось, там – российские дроны под странным названием "Италмас", заимствованным от бывшего ТРЦ.

О плане сделать из ТРЦ фабрику дронов стало известно в середине 2022 года – тогда в принудительном порядке администрация ТРЦ разорвала соглашения со всеми арендаторами, а в январе 2023 года стартовало собственное производство беспилотников. Осенью 2023 года оккупанты получили опытные образцы, которые уже могли успешно применить на фронте.

Какие характеристики имеет дрон "Италмас"

В настоящее время точные тактико-технические характеристики "Италмас" неизвестны, есть несколько фото и заявления пропагандистов.

Так называемые российские "военкоры" пишут об упомянутой уже дальности пуска в 200 километров, а вот масса боевой части и скорость пока остаются тайной.

В сентябре 2023 года Ижевск посещал Путин и инспектировал местную фабрику дронов. В сюжете о визите российского диктатора было сказано о новой версии "Ланцетов" с дальностью пуска на 70 километров, а также о дронах "Италмас". Также в сюжете эпизодично показали сам дрон.



Дрон "Италмас" / Скриншот из росСМИ

Эксперты "на глазок" говорят, что "Италмас" может иметь силовую установку в носу летательного аппарата. Так конструкция должна "прятать" дрон от ракет ПВО с тепловыми головками наведения (двигатель дополнительно обдувается винтом, что "гасит" его тепловое излучение). Корпус дрона выполнен из композитных материалов, параметры позволяют нести до 25 килограммов полезной нагрузки.

Дрон "Италмас" – известные характеристики

производство – Ижевск (Россия);

тип – барражирующий боеприпас / дрон-камикадзе;

двигатель – внутреннего сгорания;

заявленная дальность – 200 километров;

общая масса – неизвестна;

масса боевой части – неизвестна;

скорость – неизвестна;

цена – неизвестна. Однако "военкоры" утверждают, что цена меньше "Шахеда", то есть ниже 50 – 70 тысяч долларов. Проверить эту информацию невозможно.

Дрон с подсанкционным искусственным интеллектом

На "Армии 2023", прошедшей в августе в Подмосковье, "Италмас" был представлен, но сенсацией не стал (как и любое другое российское оружие). Тогда официальный пресс-релиз указывал, что "имеем дело с новой моделью барражирующего боеприпаса большой дальности с увеличенной боевой частью", использующим в работе алгоритмы искусственного интеллекта.



Как выглядит Дрон "Италмас" / Скриншот из росСМИ

Что это значит – не объясняется, но очень похоже, что здесь не обошлось без "санкционки", ведь что-то сложное россияне разработать не способны. Это подтверждает история того же "Ланцета", где за "умную часть" отвечают американские процессоры Jetson TX2. Они оптимизированы для работы с нейронными сетями и помогают при выборе цели для атаки в условиях активного противодействия РЭБ.

Опасны ли "Италмасы" для Украины

В сети уже есть несколько видео атак неустановленных российских БПЛА на украинские военные прифронтовые аэродромы осенью 2023 года. К сожалению, удачные. Возможно, это работа именно "Италмас" (по другой версии – на видео работа модифицированных "Ланцетов", что больше похоже на правду).

Взрывы на аэродромах указывают на то, что для сил обороны Украины наличие у врага такого типа оружия оказалось неожиданностью. Впрочем, есть и хорошие новости: у россиян пока таких дронов не много – они только налаживают производство, а значит, у Украины есть время, чтобы подготовиться и найти лучшие варианты противодействия "Италмас" и другим изделиям из Ижевска.