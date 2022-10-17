Поисково-спасательные работы еще продолжаются, – Зеленский об обстреле Киева дронами-камикадзе
Источник:Владимир Зеленский
В результате атаки оккупантов на жилой дом в Киеве погибли уже 4 человека. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Среди погибших молодая семья, которая ждала ребенка. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия в своем зле "объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности, которые были".
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Зеленский отметил коварство России
По словам президента, Россия действует коварно: "убивает мирных людей, бьет по жилью, инфраструктуре".
Террор должен проиграть и проиграет, а Украина победит. И привлечет к ответственности каждого российского террориста, от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы,
– отметил Зеленский и опубликовал фотографии последствий атаки.
Последствия атаки Киева / Фото Суспільне, "Громадське", The Guardian, ГСЧС
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко посетил жилой дом, в который попал дрон-камикадзе. Из здания эвакуировали 18 человек, а еще одну пожилую женщину достали из квартиры и отвезли в больницу, сообщает сайт ОП.
В настоящее время известно о четырех погибших в результате атаки вражеского дрона на многоэтажку в Киеве. Сейчас идет разбор завалов.
Киев атаковали дронами: главное на данный момент
- Россия в очередной раз за последние дни массированно атаковала столицу Украины. Оккупанты нанесли удар по объекту инфраструктуру, а также атаковали жилой дом в Шевченковском районе.
- В результате обстрела Киева погибли четверо мирных жителей. Сообщается, что госпитализированы трое пострадавших, двое из которых – спасатели. Информацию о том, что пострадали спасатели, подтвердил глава ГСЧС Сергей Крук.
- Оккупанты накрыли спасателей в Киеве повторной атакой дронов-камикадзе, когда те ликвидировали последствия предварительного удара.
- Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что из-за атаки дронами 16 семей осталось без жилья. По информации мэра столицы, пострадавшим могут обеспечить новыми домами.
- Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что враг пытался атаковать Киев также тремя ракетами типа "Калибр". Однако все ракеты удалось сбить.
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