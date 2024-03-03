Под Авдеевкой один дрон отправил 11 россиян "к Кобзону": бойцы показали эффектные кадры

3 марта 2024, 17:28
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Источник:

3 ОШБр

Бойцы ликвидировали 11 российских оккупантов с помощью только одного БпЛА. Также противник потерял технику и боеприпасы.

На Авдеевском направлении один дрон уничтожил 11 российских захватчиков. 3-я отдельная штурмовая бригада поделилась видео с места событий.

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Что показано на видео

На кадрах можно увидеть, как беспилотник догоняет вражескую технику и попадает в нее. Сверху в этот момент сидели 9 российских солдат, а внутри находился командир и мехвод.

Догнали противника на ходу и попали в технику во время перемещения вражеской пехоты с помощью дрона FPV. Бонусом – возгорание БК на борту с оккупантами. Ликвидация отделения вражеской армии на Авдеевском направлении – работа экипажа "Ветролом", бойцов Батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады,
– говорится в сообщении.

Уничтожение 11 россиян одним дроном: видео 3 ОШБр
 

Беспилотники помогают нашим воинам на фронте

  • Недавно на одном из направлений оккупанты зашли в здание, в котором находились наши воины. Им на помощь пришел 14 отдельный полк, который ударил дронами по захватчикам на первом этаже и позволил украинским бойцам выбраться на улицу.
  • Украинские пограничники не так давно попали FPV-дроном по позиции оккупантов на Херсонщине. Один из россиян пытался использовать антидроновое ружье, однако оно его не спасло.
  • Ранее наши защитники уничтожили с помощью БпЛА захватчиков, которые засели в погребе. Дроновод смог залететь беспилотником прямо во вражеское укрытие.
Автор: Петро Залива