Под Авдеевкой один дрон отправил 11 россиян "к Кобзону": бойцы показали эффектные кадры
Источник:3 ОШБр
Бойцы ликвидировали 11 российских оккупантов с помощью только одного БпЛА. Также противник потерял технику и боеприпасы.
На Авдеевском направлении один дрон уничтожил 11 российских захватчиков. 3-я отдельная штурмовая бригада поделилась видео с места событий.
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Что показано на видео
На кадрах можно увидеть, как беспилотник догоняет вражескую технику и попадает в нее. Сверху в этот момент сидели 9 российских солдат, а внутри находился командир и мехвод.
Догнали противника на ходу и попали в технику во время перемещения вражеской пехоты с помощью дрона FPV. Бонусом – возгорание БК на борту с оккупантами. Ликвидация отделения вражеской армии на Авдеевском направлении – работа экипажа "Ветролом", бойцов Батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады,
– говорится в сообщении.
Уничтожение 11 россиян одним дроном: видео 3 ОШБр
Беспилотники помогают нашим воинам на фронте
- Недавно на одном из направлений оккупанты зашли в здание, в котором находились наши воины. Им на помощь пришел 14 отдельный полк, который ударил дронами по захватчикам на первом этаже и позволил украинским бойцам выбраться на улицу.
- Украинские пограничники не так давно попали FPV-дроном по позиции оккупантов на Херсонщине. Один из россиян пытался использовать антидроновое ружье, однако оно его не спасло.
- Ранее наши защитники уничтожили с помощью БпЛА захватчиков, которые засели в погребе. Дроновод смог залететь беспилотником прямо во вражеское укрытие.