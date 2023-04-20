Повторение Мачулищ: в аэропорту Пскова обнаружили беспилотник с камерой

20 апреля 2023, 10:26
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В аэропорту Пскова обнаружили беспилотник с камерой. Он снимал территорию аэродрома еще накануне вечером 18 апреля.

Обнаружили дрон с камерой утром 19 апреля уборщики аэропорта. РосСМИ написали, что дрон уже отправили на экспертизу, пишет 24 Канал.

Важно Поврежденный А-50 так и не вернулся на аэродром в Мачулищи

Что известно о дроне в аэропорту Пскова

На стоянке для самолетов в аэропорту Пскова обнаружили беспилотник с камерой. Квадрокоптер нашли утром 19 апреля местные уборщики,
– говорится в сообщении.

Предварительно известно, что на место сразу вызвали сотрудников спецслужб и взрывотехников. Однако взрывчатку не обнаружили.

Кроме того, в аэропорту просмотрели камеры наблюдения и выяснили, что дрон был на территории аэропорта вечером 18 апреля. Также известно, что:

  • дрон отправили на экспертизу в надежде найти на нем оставленные следы ДНК того, кто его запускал;
  • после этого из камеры беспилотника будут извлекаться видеозаписи.

По данным росСМИ, говорится о летательном аппарате AUTEL.

Что происходило в Мачулищах

  • Сначала на аэродром в Мачулищах тоже залетали дроны с камерами. По данным Bypol, белорусские партизаны в течение двух недель с помощью дронов гражданского назначения, приобретенных в магазине, вели авиаразведку на военном аэродроме "Мачулищи".
  • Уже 26 февраля 2023 года там раздались два взрыва. Аэродром в Мащулищах расположен всего в 12 километрах от Минска.
  • В результате взрывов был поврежден один военно-транспортный самолет России ДРЛС А-50. Впоследствии активисты отметили, что ответственность за инцидент взяли на себя белорусские партизаны. Через некоторое время появилось видео с дрона, взорвавшего российский А-50 в Мачулищах.
Автор: Діана Квасневська