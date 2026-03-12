Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что все "козыри" сегодня на руках у Украины и не хватает только инвестиций в военное производство.

Что может помочь Украине изменить ход войны?

Украина позиционирует себя как субъектная страна, понимающая глобальные риски и предлагающая миру конкретные решения, а именно: готовые программы противодействия "Шахедам", специалисты, консультанты, масштабирование производства антидронов, синхронизация с Patriot и другими системами.

Роковые просчеты начались еще с Минска-1, Минска-2, нормандского формата – это все ошибки западной либеральной демократии. А за 4 года – несвоевременная блокада российского танкерного флота, который годами приносил России доходы, достаточные для финансирования большой войны,

– сказал Подоляк.

Отдельная ошибка – называть это "войной Путина".

"Путин – автор войны, но воюет вся Россия. И наиболее странным до сих пор остается утверждение, что у Украины нет карт на руках. Зеленский корректен и благодарен партнерам, но сам факт, что мы один на один воюем против России, – разве это не аргумент? Какие еще аргументы должны быть на столе?" – заметил Подоляк.

Украина отстояла субъектность, бьет по российским военным производствам и не дала России достичь ни одной стратегической цели. Россия теперь хочет, чтобы США давили на Украину и заставили отдать то, что Москва не может взять силой.

"Россия имела армию в 2 – 2,5 миллиона, невероятное количество авиации и танков – и все это тает благодаря тому, что делает Украина. Украина масштабно атакует территорию России, и все джокеры сегодня на наших руках. Единственное, чего не хватает – ресурсов. Если бы вместо 10 дальнобойных ракет и 100 дронов у нас было 100 ракет и 1 000 дронов, то ситуация в России выглядела бы еще гораздо хуже", – объяснил Подоляк.

Обратите внимание! Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий отметил, что сейчас ключевой вопрос – обеспечения внутренних потребностей Украины. Если этот запрос будет полностью закрыт и запасы сформированы, государство сможет выходить на экспорт для партнеров. В то же время пока нет понимания, как это будет реализовано технологически: будет ли речь о продаже готовых дронов, передачу технологий, в каких объемах и на каких условиях. Детали пока не разглашают. Несмотря на это, по его словам, сам факт такого развития событий уже можно считать прорывом мирового уровня для Украины.

Что еще известно об украинской поддержке странам Ближнего Востока?