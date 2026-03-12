Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что все "козыри" сегодня на руках у Украины и не хватает только инвестиций в военное производство.
Что может помочь Украине изменить ход войны?
Украина позиционирует себя как субъектная страна, понимающая глобальные риски и предлагающая миру конкретные решения, а именно: готовые программы противодействия "Шахедам", специалисты, консультанты, масштабирование производства антидронов, синхронизация с Patriot и другими системами.
Роковые просчеты начались еще с Минска-1, Минска-2, нормандского формата – это все ошибки западной либеральной демократии. А за 4 года – несвоевременная блокада российского танкерного флота, который годами приносил России доходы, достаточные для финансирования большой войны,
– сказал Подоляк.
Отдельная ошибка – называть это "войной Путина".
"Путин – автор войны, но воюет вся Россия. И наиболее странным до сих пор остается утверждение, что у Украины нет карт на руках. Зеленский корректен и благодарен партнерам, но сам факт, что мы один на один воюем против России, – разве это не аргумент? Какие еще аргументы должны быть на столе?" – заметил Подоляк.
Украина отстояла субъектность, бьет по российским военным производствам и не дала России достичь ни одной стратегической цели. Россия теперь хочет, чтобы США давили на Украину и заставили отдать то, что Москва не может взять силой.
"Россия имела армию в 2 – 2,5 миллиона, невероятное количество авиации и танков – и все это тает благодаря тому, что делает Украина. Украина масштабно атакует территорию России, и все джокеры сегодня на наших руках. Единственное, чего не хватает – ресурсов. Если бы вместо 10 дальнобойных ракет и 100 дронов у нас было 100 ракет и 1 000 дронов, то ситуация в России выглядела бы еще гораздо хуже", – объяснил Подоляк.
Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий отметил, что сейчас ключевой вопрос – обеспечения внутренних потребностей Украины. Если этот запрос будет полностью закрыт и запасы сформированы, государство сможет выходить на экспорт для партнеров. В то же время пока нет понимания, как это будет реализовано технологически: будет ли речь о продаже готовых дронов, передачу технологий, в каких объемах и на каких условиях. Детали пока не разглашают. Несмотря на это, по его словам, сам факт такого развития событий уже можно считать прорывом мирового уровня для Украины.