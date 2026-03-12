Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що всі "козирі" сьогодні на руках в України та бракує лише інвестицій у військове виробництво.

Що може допомогти Україні змінити хід війни?

Україна позиціює себе як суб'єктна країна, що розуміє глобальні ризики та пропонує світу конкретні рішення, а саме: готові програми протидії "Шахедам", фахівці, консультанти, масштабування виробництва антидронів, синхронізація з Patriot та іншими системами.

Фатальні прорахунки почалися ще з Мінська-1, Мінська-2, нормандського формату – це все помилки західної ліберальної демократії. А за 4 роки – несвоєчасна блокада російського танкерного флоту, який роками приносив Росії доходи, достатні для фінансування великої війни,

– сказав Подоляк.

Окрема помилка – називати це "війною Путіна".

"Путін – автор війни, але воює вся Росія. І найбільш дивним досі залишається твердження, що в України немає карт на руках. Зеленський коректний і вдячний партнерам, але сам факт, що ми сам на сам воюємо проти Росії, – хіба це не аргумент? Які ще аргументи мають бути на столі?" – зауважив Подоляк.

Україна відстояла суб'єктність, б'є по російських військових виробництвах і не дала Росії досягти жодної стратегічної цілі. Росія тепер хоче, щоб США тиснули на Україну і змусили віддати те, що Москва не може взяти силою.

"Росія мала армію у 2 – 2,5 мільйони, неймовірну кількість авіації та танків – і все це тане завдяки тому, що робить Україна. Україна масштабно атакує територію Росії, і всі джокери сьогодні на наших руках. Єдине, чого бракує – ресурсів. Якби замість 10 далекобійних ракет і 100 дронів у нас було 100 ракет і 1 000 дронів, то ситуація в Росії виглядала б ще набагато гірше", – пояснив Подоляк.

Зверніть увагу! Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький наголосив, що нині ключове питання – забезпечення внутрішніх потреб України. Якщо цей запит буде повністю закритий і запаси сформовані, держава зможе виходити на експорт для партнерів. Водночас поки що немає розуміння, як саме це буде реалізовано технологічно: чи йтиметься про продаж готових дронів, передачу технологій, у яких обсягах і на яких умовах. Деталі наразі не розголошують. Попри це, за його словами, сам факт такого розвитку подій уже можна вважати проривом світового рівня для України.

Що ще відомо про українську підтримку країнам Близького Сходу?