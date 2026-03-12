Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що всі "козирі" сьогодні на руках в України та бракує лише інвестицій у військове виробництво.
Дивіться також: Мільярди доларів на 17 тисяч "Шахедів" щодня: як війна в Ірані годує Росію
Що може допомогти Україні змінити хід війни?
Україна позиціює себе як суб'єктна країна, що розуміє глобальні ризики та пропонує світу конкретні рішення, а саме: готові програми протидії "Шахедам", фахівці, консультанти, масштабування виробництва антидронів, синхронізація з Patriot та іншими системами.
Фатальні прорахунки почалися ще з Мінська-1, Мінська-2, нормандського формату – це все помилки західної ліберальної демократії. А за 4 роки – несвоєчасна блокада російського танкерного флоту, який роками приносив Росії доходи, достатні для фінансування великої війни,
– сказав Подоляк.
Окрема помилка – називати це "війною Путіна".
"Путін – автор війни, але воює вся Росія. І найбільш дивним досі залишається твердження, що в України немає карт на руках. Зеленський коректний і вдячний партнерам, але сам факт, що ми сам на сам воюємо проти Росії, – хіба це не аргумент? Які ще аргументи мають бути на столі?" – зауважив Подоляк.
Україна відстояла суб'єктність, б'є по російських військових виробництвах і не дала Росії досягти жодної стратегічної цілі. Росія тепер хоче, щоб США тиснули на Україну і змусили віддати те, що Москва не може взяти силою.
"Росія мала армію у 2 – 2,5 мільйони, неймовірну кількість авіації та танків – і все це тане завдяки тому, що робить Україна. Україна масштабно атакує територію Росії, і всі джокери сьогодні на наших руках. Єдине, чого бракує – ресурсів. Якби замість 10 далекобійних ракет і 100 дронів у нас було 100 ракет і 1 000 дронів, то ситуація в Росії виглядала б ще набагато гірше", – пояснив Подоляк.
Зверніть увагу! Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький наголосив, що нині ключове питання – забезпечення внутрішніх потреб України. Якщо цей запит буде повністю закритий і запаси сформовані, держава зможе виходити на експорт для партнерів. Водночас поки що немає розуміння, як саме це буде реалізовано технологічно: чи йтиметься про продаж готових дронів, передачу технологій, у яких обсягах і на яких умовах. Деталі наразі не розголошують. Попри це, за його словами, сам факт такого розвитку подій уже можна вважати проривом світового рівня для України.