Россияне запускают небольшие группы "Шахедов": в ОК "Юг" назвали причину
Ночью 22 января российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Однако враг использовал значительно меньшее количество БПЛА, чем обычно, – всего восемь единиц.
Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила 24 Каналу, в чем дело. По ее словам, российские захватчики пытаются упорядочить свою деятельность в условиях потери разведывательного самолета А-50.
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"Они потеряли А-50, то есть фактическое наведение на конкретные цели. Теперь они небольшими группами "Шахедов" пытаются разведать, что и как работает, чтобы потом применить эффективнее или доразведывать уже с помощью авиации", – отметила Гуменюк.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 вместе с воздушным пунктом управления Ил-22 украинские военные поразили над акваторией Азовского моря вечером 14 января. Пока остается неизвестным, какое оружие применили защитники – предполагают, что это ракета Patriot.
Россия пытается компенсировать количество беспилотных разведчиков
На данный момент в Херсонской области наблюдают работу пятерых беспилотных разведчиков врага. Очевидно, что россияне пытаются собрать максимум информации.
Рассредоточение по областям, которое мы наблюдали этой ночью, очевидно свидетельствует о попытке истощить системы ПВО,
– добавила Гуменюк.
Дроновая атака ночью 22 января: основное
- Российские оккупанты запустили восемь "Шахедов" из Приморско-Ахтарска. Их все уничтожили в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.
- Однако обломки одного из вражеских беспилотников упали на территорию предприятия в Днепропетровской области. Вспыхнул пожар, но никто из людей не пострадал.
- Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что рассредоточить ПВО невозможно, потому что нужно защитить прежде всего города. "Шахеды" могут пролететь почти всю Украину, ведь она очень большая.