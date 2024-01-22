Россияне запускают небольшие группы "Шахедов": в ОК "Юг" назвали причину

Ночью 22 января российские оккупанты снова запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Однако враг использовал значительно меньшее количество БПЛА, чем обычно, – всего восемь единиц.

Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк объяснила 24 Каналу, в чем дело. По ее словам, российские захватчики пытаются упорядочить свою деятельность в условиях потери разведывательного самолета А-50.

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"Они потеряли А-50, то есть фактическое наведение на конкретные цели. Теперь они небольшими группами "Шахедов" пытаются разведать, что и как работает, чтобы потом применить эффективнее или доразведывать уже с помощью авиации", – отметила Гуменюк.

Россия пытается компенсировать количество беспилотных разведчиков

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 вместе с воздушным пунктом управления Ил-22 украинские военные поразили над акваторией Азовского моря вечером 14 января. Пока остается неизвестным, какое оружие применили защитники – предполагают, что это ракета Patriot.

На данный момент в Херсонской области наблюдают работу пятерых беспилотных разведчиков врага. Очевидно, что россияне пытаются собрать максимум информации.

Рассредоточение по областям, которое мы наблюдали этой ночью, очевидно свидетельствует о попытке истощить системы ПВО,

– добавила Гуменюк.

Дроновая атака ночью 22 января: основное

Российские оккупанты запустили восемь "Шахедов" из Приморско-Ахтарска. Их все уничтожили в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской и Кировоградской областей.

Однако обломки одного из вражеских беспилотников упали на территорию предприятия в Днепропетровской области. Вспыхнул пожар, но никто из людей не пострадал.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат пояснил, что рассредоточить ПВО невозможно, потому что нужно защитить прежде всего города. "Шахеды" могут пролететь почти всю Украину, ведь она очень большая.