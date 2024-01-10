Российские дроновые и ракетные атаки: военный эксперт назвал варианты, как с ними бороться
За последние месяцы россияне выпустили тысячи дронов и ракет по территории Украины. С начала 2023 года оккупанты смогли серьезно прогрессировать в этих сферах, что влияет на обстоятельства, складывающиеся в воздухе.
Военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко назвал 24 Каналу возможные варианты, как бороться с враждебными объектами. По его словам, проблема не только в количестве дронов или ракет, но и в их модернизации.
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Как бороться с дронами и ракетами врага
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что в Украине в 2024 году планируется изготовить 1 миллион FPV-дронов, 10 тысяч ударных дронов средней дальности и тысячу беспилотников возможностью летать на расстояние от 1 000 километров.
Во-первых, нужно увеличивать дальность их действия, точность, мощьность боевой части, а также пытаться действовать в условиях применения врагом средств радиоэлектронной борьбы.
Во-вторых, кроме влияния на БПЛА врага, нужно усиливать и масштабировать количество средств разведки, чтобы находить враждебные РЭБ на малых высотах и впоследствии ликвидировать их.
В-третьих, нужно больше зенитно-ракетных комплексов, таких как Patriot и SAMP/T, которые помогут уничтожать российские ракеты.
В-четвертых, также Украине как можно скорее необходимы многоцелевые истребители F-16. Но, к сожалению, по предварительным данным, наши воины смогут получить самолеты через полгода, то есть в начале лета 2024 года.
Украине нужно выполнить цели стратегической оборонной операции
По мнению Игоря Романенко, в первую очередь, украинцев будут поддерживать американцы. США намерены подключить свою мощную военную науку и производство, чтобы реализовать подходы с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Теперь нам нужно выполнить задачу стратегической оборонной операции. Цель которой, первое – остановить продвижение противника. Второе – уничтожить как можно большее вооружение и живую силу. Третье, важное – выиграть время для подготовки деоккупационных, контрнаступательных действий, о которых говорил президент в конце 2023 года, за которыми прослеживаются перспективы обсуждаемой нами победы.
– подчеркнул генерал-лейтенант.
Какое оружие стали применять россияне
Вероятно, у оккупантов появился реактивный двигатель в БПЛА "Шахед-238" скоростью более 500 километров в час, что стало проблемой для мобильных огневых групп, которые в основном их сбивают.
Кроме того, 4 января американские СМИ распространили информацию о том, что Россия получила баллистические. ракеты малой дальности от КНДР и применяет их для обстрелов Украины.Обратите внимание! Представитель прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко сказал, что ракеты, которыми российские захватчики ударили по Харькову 2 января, действительно похожи на ракеты Северной Кореи.
В воздушных силах ВСУ заявили, что изучают обломки применяемых ракет и пока не могут подтвердить или опровергнуть эту информацию. При этом военные заметили, что ракеты КНДР – это по сути те же советские ракеты, которые и так имеет Россия.
Крупнейшие ракетные и дроновые атаки за последнее время
- Утром 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздались в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО. Кривой Рог оказался под массированным ракетным ударом. В Харькове Россия обстреляла промышленные объекты, уже известно об одной раненой. В Запорожье прогремели 5 взрывов, в результате прилетов по жилым районам пострадали пять человек.
- Во вторник, 2 января, российские оккупанты ударили по Украине по стратегической авиации. Серия взрывов прогремела в Киеве и Харькове. В результате атаки погибли и были ранены люди, разрушены дома. Последствия все еще ликвидируют.
- Российские войска в новогоднюю ночь атаковали регионы Украины беспилотниками. Под атаку неприятеля попали Львовщина, Днепр, Одесса, Хмельнитчина, Виннитчина и Николаевщина. Враг выпустил по Украине 90 беспилотников. Фактически во всех регионах работала ПВО. Вражескую атаку отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил.