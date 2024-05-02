Все "сбили", а света нет: дроны атаковали энергообъекты в нескольких регионах России

Россию продолжают атаковать беспилотники. На этот раз под ударом дронов оказалась энергетическая инфраструктура страны-агрессора.

Энергообъекты повреждены в Орловской, Курской и Смоленской областях. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает 24 Канал.

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В России есть проблемы с электроснабжением

В ночь на 2 мая неизвестные БпЛА атаковали ряд энергетических объектов в России.

Последствия атаки дронов:

после атаки БпЛА в Орловской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к возникновению проблем с поставками электроэнергии;

в Смоленской области беспилотники были направлены на объект энергетической инфраструктуры в Рославльском районе. Сейчас на месте происшествия работают аварийные и правоохранительные службы, однако последствия еще не известны;

также известно, что проблемы с энергоснабжением наблюдают и в Курской области. Там без света остался один населенный пункт.

В то же время в Минобороны России, как всегда, утверждают, что все БпЛА были "успешно" сбиты. В частности, там заявили, что за ночь якобы удалось уничтожить и перехватить 12 БПЛА, из которых 5 – над территорией Брянской области, 1 – над Курской, 1 – над Белгородской, 2 – над Ростовской и 3 – над территорией Краснодарского края.

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