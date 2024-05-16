Неизвестные дроны снова атаковали Россию: оккупанты жаловались на взрывы в 2 областях
Ночь на 16 мая в очередной раз выдалась неспокойной для оккупантов. Россияне снова жаловались на атаку беспилотников и сообщали о взрывах.
Об этом пишут в российских телеграм-каналах. Традиционно, российские пропагандисты заявляют, что обошлось без пострадавших и разрушений, передает 24 Канал.
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Россию атаковали неизвестные БПЛА
Ночью 16 мая оккупанты в очередной раз жаловались на атаку дронов. Так, беспилотники фиксировали по меньшей мере в 2 областях – Брянской и Тульской.
Сначала о взрывах сообщали в Брянской области. Как заявил губернатор региона Александр Богомаз, 1 беспилотник уничтожила "пе-ве-о" над Почепским районом. О разрушениях и пострадавших в Брянской области оккупанты не сообщали.
Впоследствии взрывы прогремели и в Тульской области. Там заявили о якобы сбивании 2 беспилотников. Оккупанты также не сообщали о разрушениях или пострадавших.
Беспилотники постоянно фиксируют в России
- Днем 15 мая оккупанты испугались, что Казань и Нижнекамск могут атаковать дроны, поэтому закрыли небо над городами. Аэропорты временно не работали, а местные жители заявляли о взрывах – якобы работала "пе-ве-о". В сети сообщали, что над Татарстаном якобы сбили неизвестный беспилотник.
- Тревожно 15 мая было и ночью. Так, о мощных взрывах заявляли в Ростовской области. Местные жители жаловались, что дроны атаковали топливную базу в Пролетарском районе. Впоследствии источники 24 Канала подтвердили, что дроны ГУР МО атаковали топливную базу, в результате чего вспыхнул пожар. Источники добавили, что мощности этого объекта использовали в военных целях.
- 14 мая в России из-за атаки дронов с рельсов сошел грузовой поезд. Инцидент произошел ночью в Волгоградской области. В результате атаки БПЛА также вспыхнул пожар – горели два вагона с топливом, а одна из цистерн – взорвалась. Всего с рельсов сошли 9 вагонов поезда.
- 13 мая в 3 областях России также раздавались взрывы. Оккупанты традиционно заявляли об "успешном отражении атаки", впрочем – возникли пожары. Впоследствии стало известно, что дроны СБУ успешно атаковали нефтебазу в Белгородской области, а также электроподстанцию в Липецкой области.
- Источники 24 Канала отметили, что российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ, а меры для подрыва военного потенциала врага будут продолжаться.