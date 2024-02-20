Миллион дронов или боеприпасов: на что стоит надеяться Украине в этом году

В последнее время появилось много информации о будущих передачах дронов от международных партнеров. Сейчас ряд государств активно включился в поставки беспилотников для Сил обороны Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков, заметив, что тут нужно рассматривать конкретно каждый из случаев. Уже была информация, что Великобритания планирует передать Украине дроны с элементами искусственного интеллекта. Также ударные дроны собирается передать Франция. Хотя в этих случаях стоит говорить, что это все же барражирующие боеприпасы.

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Будут мощные дроны от Канады

Как отметил Катков, уже известно, что Канада передаст Украине современные дроны SkyRanger. Это – квадрокоптеры, стоимость которых – более 87 тысяч долларов США. У него мощная "начинка": есть качественная тепловизионная камера, а также – машинное зрение, которое может определять координаты и тому подобное.

Сейчас многие страны "впряглись" в поставки дронов для Украины. Здесь могут возникать аналогии с 1 миллионом боеприпасов. Но в конце концов 1 миллион дронов все же более достижимый, чем передача 1 миллиона боеприпасов. Это вполне может произойти, ведь в ЕС есть значительные производственные возможности электроники, которые позволяют производить большое количество дронов. Электронная промышленность в ЕС почти не сокращалась, а только развивалась,

– отметил Катков.

Относительно дронов из Великобритании сейчас мало конкретики. Пока неизвестно, что именно означает "с элементами искусственного интеллекта". Ведь это может быть как "машинное зрение", сопровождение целей, что является привычным элементом для барражирующих боеприпасов.

Однако, если речь идет о роевом использовании дронов, то это уже интереснее. Эта технология является чрезвычайно перспективной.

Роевое использование дронов – это элемент искусственного интеллекта, который помогает сделать систему из дронов. Они автоматически в полете доразведывают цели, определяют их, обмениваются информацией, определяют лучшие маршруты атаки и скоординировано атакуют,

– объяснил Катков.

Дроны для Украины: коротко