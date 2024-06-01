Дроны для ВСУ: в Минобороны сказали, сколько процентов БПЛА разрабатывают в Украине
Почти все дроны для ВСУ разрабатываются в Украине. Частный бизнес занимает огромную часть в этом секторе.
Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины. Также Дмитрий Клименков отметил, что недавно объявили торги на закупку 20 000 дронов, передает 24 Канал.
Интересно Дроны эффективнее санкций: могут ли удары по НПЗ заставить Россию прекратить войну?
В Украине разрабатывают почти 100% всех дронов
"Почти 100% всех изделий разрабатывается в Украине. В этом секторе как раз большую часть занимает частный бизнес. И это хорошо, потому что это тоже об экономике", – подчеркнул Клименков.
Чиновник рассказал, что недавно агентство оборонных закупок впервые объявило конкурентные торги в закрытом режиме через Prozorro на закупку 20 000 дронов для Сил обороны. Ориентировочная стоимость до 3 миллиардов гривен. Частично торги уже состоялись.
Мы получили очень хорошие результаты, как по продукту, так и по цене. Уже законтрактовано около 7000 дронов. Сейчас прошли торги, проходят проверку и квалификацию еще около 7000 "птичек". Более 1 миллиарда гривен этого бюджета уже использовано, и мы движемся по этому пути,
– отметил заместитель министра обороны.
Также уточнил, что речь идет о широкой номенклатуре дронов.
Украина имеет дальнобойные дроны
- Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации ранее рассказал, что Украина имеет модели, которые могут пролететь более 1000 километров.
- Также Михаил Федоров отметил, что в 2024 удалось в 10 раз нарастить производство беспилотников по сравнению с 2023 году.
- Кстати, недавно беспилотники ГУР атаковали загоризонтную РЛС в России за более 1800 километров. Источники 24 Канала сообщили, что это новый рекорд украинских дронов.