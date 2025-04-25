Не с кофе в тылу, – военный эмоционально отреагировал на стереотипы о работе операторов БПЛА

В украинском обществе есть определенные стереотипы относительно работы пилотов беспилотников. В частности, кто-то думает, что они сидят в безопасности, однако это совсем не так.

На самом деле операторы БПЛА – это приоритетная цель врага. Это 24 Каналу отметил заместитель начальника главного отдела беспилотных авиационных систем "Феникс" Андрей Полторацкий.

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"Основной стереотип – думают, если пилот, то ты в безопасности. Якобы ты сидишь в тылу с чашечкой кофе. Это далеко не так", – подчеркнул он.

По словам военного, по оператору летит все: минометы, КАБы, артиллерия и так далее. К сожалению, пилот БПЛА не находится в безопасности. Если ты оператор, то нужно готовиться к тому, что по тебе будет лететь все.

Кроме того, Полторацкий отметил, что наше общество несколько недооценивает вклад дронов в эту войну.

К слову, военнослужащий 412 полка Nemesis Сил беспилотных систем Владимир Коломоец рассказал, кто точно не может быть пилотом FPV-дронов. По его словам, точно оператором дронов не может стать человек, у которого есть тремор, а также тот, которого быстро укачивает.