Насправді оператори БпЛА – це пріоритетна ціль ворога. Це 24 Каналу зауважив заступник начальника головного відділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" Андрій Полторацький.

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"Основний стереотип – думають, якщо пілот, то ти у безпеці. Нібито ти сидиш у тилу з чашечкою кави. Це далеко не так", – підкреслив він.

За словами військового, по оператору летить все: міномети, КАБи, артилерія і так далі. На жаль, пілот БпЛА не перебуває у безпеці. Якщо ти оператор, то потрібно готуватися до того, що по тобі буде летіти все.

Крім того, Полторацький зазначив, що наше суспільство дещо недооцінює внесок дронів у цю війну.

До слова, військовослужбовець 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем Володимир Коломоєць розповів, хто точно не може бути пілотом FPV-дронів. За його словами, точно оператором дронів не може стати людина, у якої є тремор, а також та, яку швидко закачує.