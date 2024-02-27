Уничтожили сотни целей врага: в каких дронах ВСУ имеют преимущество

Производство дронов от государства постепенно растет. Украина уже имеет интересный дрон, который уничтожил сотни целей врага.

Об этом 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Юрий Федоренко, отметив, что государство начало передавать значительно больше беспилотников.

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Если в начале 2023 года 20% было от государства, а 80% – от волонтеров, то сейчас ситуация более-менее выровнялась. Сейчас соотношение составляет 50 на 50.

Сейчас количество FPV-дронов растет в войсках, но государство еще не перекрывает потребность в полной мере. По моим оценкам, в этом году не получится полностью перекрыть потребность. Динамика боевых действий просто бешеная. Не хватает возможностей и мощностей, чтобы все обеспечить,

– сказал Федоренко.

Россия имеет преимущество в дронах

Как отметил Федоренко, если говорить о разведывательных средствах, то враг имеет здесь преимущество. Это касается как беспилотников с крыльями, так и квадрокоптеров вроде "мавиков", которые изготавливают в Китае. Россия имеет больше возможностей их приобрести.

Ситуация с FPV-дронами становится лучше. Если в конце 2023 года соотношение было 1 к 5, то сейчас оно составляет 1 к 3.

Есть еще украинская разработка – ночные бомберы. Противник пытается ее скопировать. Пока таких образцов у них нет. Где-то через полгода будут. Мы здесь монополисты. И эффективно используем их более года. Они уничтожили уже сотни целей противника,

– сказал Федоренко.

Ситуация на фронте: коротко