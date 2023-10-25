Не только "Шахеды": в ISW рассказали о новых дронах, которые могла применить Россия во время атак

Оккупанты традиционно продолжают запускать по Украине "Шахеды". В то же время в Институте изучения войны заявили, что в последнее время враг начал атаковать наше государство новыми дронами.

Речь идет об ударных беспилотниках российского производства "Италмас".

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Сложнее сбивать

Аналитики указывают, что наряду с иранскими "Шахедами" россияне начали также запускать собственные дроны "Италмас". По данным росСМИ, противник впервые использовал их против Украины во время атаки 23 октября на Киевскую область.

Также российские источники отмечают, что беспилотники Italmas легче Shahed и их сложнее обнаружить и сбить.

Кроме того, они гораздо дешевле "Шахедов". Это означает, что их можно шире производить и использовать. Поэтому, вероятно, оккупанты и дальше будут применять беспилотники Italmas в тандеме с Shahed.

Ранее ISW заявлял, что Россия пытается расширить и диверсифицировать свой арсенал беспилотников, ракет и управляемых бомб для ударов по критически важной инфраструктуре Украины в преддверии осенне-зимнего сезона. Увеличение использования беспилотников Italmas, вероятно, является частью более широкой диверсификации боеприпасов.

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