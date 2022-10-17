Дроны-камикадзе устроили в Киеве адское утро: фото и видео с места атаки

17 октября российские захватчики обстреляли дронами-камикадзе Шевченковский район Киева. СМИ уже показали, что происходит на месте прилетов.

Всего в Киеве зафиксировали 4 прилета. Под завалами одного из жилых домов могут находиться люди, информирует 24 канал.

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Что происходит на месте атаки

В результате атаки дронами взрыв произошел в жилом доме. На данный момент из дома спасены 18 человек. По предварительной информации, двое жителей остаются под завалами. Спасательные работы продолжаются.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что Шевченковский район накрыло густым дымом. На месте прилета работают спасатели и медики.

Также частично перекрыто движение транспорта по улице Жилянской, начиная от Проспекта Победы и до пересечения Жилянской с улицей Льва Толстого.

Кроме этого, перекрыто движение по улице Симона Петлюры, которая ведет к зданию центрального железнодорожного вокзала.

Как сообщают СМИ, горит здание на улице Жилянской. На месте работают несколько десятков сотрудников ГСЧС и несколько десятков единиц техники.

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