Уже продолжаются контракты по производству дронов-перехватчиков: Жумадилов назвал цифры

Частично состоялись закупки дронов-перехватчиков для ВСУ. По ним уже продолжается выполнение контрактов.

Некоторые закупки будут проводиться, когда для этого будут найдены средства. Об этом 24 Каналу рассказал директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов.

Читайте также Федоров рассказал, какие технологические решения Украина применяет в ответ на атаки "Шахедов"

"В этом направлении некоторые закупки частично состоялись. По ним уже идет выполнение контрактов. Некоторые закупки будут проводиться, когда будет найден финансовый ресурс для того, чтобы провести их", – объяснил он.

Закупки продолжаются

Арсен Жумадилов отметил, что задача по предотвращению угрозы "Шахедов" является многоуровневой. Очень эффективно в этом направлении себя показали дроны-перехватчики.

Руководство государства встречалось с американскими партнерами для подписания соответствующих документов. Это один эшелон защиты, другие средства, которые используются для противодействия "Шахедам". Все то, что приходится к закупке по этому направлению или уже закуплено, или сейчас закупается,

– сказал он.

Сейчас нельзя сказать, что Украина может все сбивать. Не так давно убедились, что технология дронов-перехватчиков действительно эффективна. Сейчас производитель наращивает свое производство, чтобы обеспечить потребности Украины.

Рынок дронов, которые перехватывают "Шахеды", является достаточно новым. На сегодня было законтрактовано три компании, которые производят такие перехватчики. Это украинские компании и одна американская.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал производство дронов-перехватчиков. В 2025 году Украина планирует изготовить сотни тысяч беспилотников различного типа. Главным компонентом станут дроны-перехватчики, которые смогут сбивать большое количество "Шахедов".