Украинские военные за декабрь поразили дронами более 54 тысяч целей врага, – Сирский

Украинские операторы дронов продолжают поражать вражеские цели, уничтожая боевой потенциал противника. Только за декабрь было поражено более 54 целей оккупантов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в фейсбуке.

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Что сказал Сирский о работе дронов по целям врага

Сирский отметил, что из более 54 тысяч целей противника в декабре 2024 года почти половину этого результата – 49% – обеспечили дроны-камикадзе.

Самые высокие показатели продемонстрировали подразделения беспилотных систем 46 аэромобильной, 57 мотопехотной, 28 механизированной, 35 бригады морской пехоты и 3 штурмовой. Спасибо воинам за стойкость и результативность в уничтожении врага,

– подчеркнул генерал.

Главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что он заслушал доклады командующего Силами беспилотных систем ВС Украины, полковника Вадима Сухаревского, представителей структурных подразделений Генерального штаба, видов и родов Вооруженных Сил, различных частей Сил обороны по результатам работы и развития возможностей подразделений беспилотных систем.

Речь идет прежде всего об авиационных и наземных беспилотных комплексах и безэкипажных морских катерах.

"Речь шла о высокотехнологичных разработках в области БпС (беспилотных систем – 24 Канал) и РЭБ и применения их на поле боя, а также противодействие новейшим образцам техники противника", – написал Сырский.

Он также отметил, что отдельное внимание уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155 механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. В соответствии с этим генерал отдал все необходимые распоряжения.

Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершаем работу над концепцией применения отдельной бригады БпС и ее типовой структуры, вышли на финишную прямую. Поставил задание на январь, отметил лучших воинов подразделений БпС. Работаем совместно дальше,

– сказал главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, Александр Сырский резюмировал, что, чем выше будет эффективность применения нашего высокотехнологичного оружия, тем лучше мы будем сохранять жизнь украинских военнослужащих.