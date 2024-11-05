Мировой уровень: генерал-лейтенант в отставке оценил новое оружие Украины

Россия запускает ежедневно рекордное количество иранских "Шахедов" по Украине. Однако наши защитники уже имеют чем ответить врагу.

Как усовершенствовались методы сбивания ударных дронов для 24 Канала объяснил военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Новое оружие

За октябрь 2024 года Россия отправила по Украине более двух тысяч “Шахедов”. Это в частности побуждает к поиску новых методов противодействия, ведь тратить ценные ракеты из западных систем ПВО для дронов – не целесообразно.

К подобным методам относятся зенитные дроны, которые находятся сейчас в режиме тестирования и уже применяются по дронам-разведчикам, были случаи применения и по вертолетам.

Это на уровне мировых достижений. Но вопрос заключается в масштабировании сначала производства, а затем операторов для качественного применения оружия,

– отметил Романенко.

Отметим, что до сих пор основным противодействием БпЛА оставались мобильные группы. Однако враг приспособился к их работе и периодически уменьшает или увеличивает высоту запуска дронов, что делает их менее уязвимыми.

Что известно о новых зенитных дронах