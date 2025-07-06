Детский ансамбль ехал на выступления из Львова: МИД рассказал детали ДТП в Венгрии
- В Венгрии произошло ДТП с автобусом, в котором ехал детский ансамбль из Львова.
- Пострадали 21 человек, из них четверо получили тяжелые травмы.
Утром 6 июля в Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами. В нем находилось 77 человек, в том числе десятки несовершеннолетних.
ДТП произошло между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар. Предварительно водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, передает 24 Канал.
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Что известно о пострадавших
В МИД Украины рассказали, что на момент аварии в автобусе находились участники детского ансамбля, следовавшие из Львова в город Охрид на танцевальный фестиваль.
Кроме детей, в транспорте также было два водителя и взрослых, сопровождавших несовершеннолетних танцовщиков.
В результате ДТП 21 человек пострадал. Четверо граждан Украины получили тяжелые травмы. Это пассажиры 1954, 1958, 2007 и 2011 годов рождения. Еще 4 детей получили травмы средней тяжести и будут выписаны под ответственность сопровождающих и вместе с другими пострадавшими, получившими легкие травмы, будут направлены в Кунсентмартор, где находится основная группа.
Перевозчик принимает меры по предоставлению дополнительных автобусов. Дипломаты и консулы Посольства вместе с послом контролируют ситуацию прямо на месте происшествия.
Венгерские СМИ сообщают, что полиция Кунсентмартона приступила к производству по факту дорожно-транспортного происшествия с многочисленными пострадавшими.
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