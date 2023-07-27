"Находится в реанимации": в каком состоянии нацгвардиец, сбитый на блокпосте в Киеве

На блокпосте в Святошинском районе Киева водитель Volkswagen сбил нацгвардейцев. Один погиб на месте. Впоследствии стало известно, что другой находится в реанимации.

Во вторник, 25 июля, произошло это ДТП на Берестейском проспекте во время комендантского часа. О том, что один из нацгвардейцев по состоянию на 27 июля находится в реанимации, сообщил временный исполняющий обязанности директора департамента Главного управления НГУ Николай Уршалович. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его брифинг.

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Нацгвардеец в реанимации

Собственно, известно, что выживший нацгвардиец в одной из больниц Киева. Там ему медики предоставляют все необходимое лечение.

В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, второй получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимационном отделении в одной из больниц Киева,

– отметил Уршалович.

Кроме того, он призвал людей быть осторожными и вступать в армию, если они не могут справиться со своей энергией, бьющей через край.

Призываю всех граждан быть ответственными. И всем, кто нуждается в дополнительном адреналине, напоминаю: "бригады наступления" ждут вас. Там ваша энергия будет ориентирована на пользу украинского народа.

Брифинг Уршаловича: смотрите запись с ютуб-канала "Военное телевидение Украины"

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