"Находится в реанимации": в каком состоянии нацгвардиец, сбитый на блокпосте в Киеве
На блокпосте в Святошинском районе Киева водитель Volkswagen сбил нацгвардейцев. Один погиб на месте. Впоследствии стало известно, что другой находится в реанимации.
Во вторник, 25 июля, произошло это ДТП на Берестейском проспекте во время комендантского часа. О том, что один из нацгвардейцев по состоянию на 27 июля находится в реанимации, сообщил временный исполняющий обязанности директора департамента Главного управления НГУ Николай Уршалович. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его брифинг.
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Нацгвардеец в реанимации
Собственно, известно, что выживший нацгвардиец в одной из больниц Киева. Там ему медики предоставляют все необходимое лечение.
В результате ДТП один военнослужащий погиб на месте, второй получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимационном отделении в одной из больниц Киева,
– отметил Уршалович.
Кроме того, он призвал людей быть осторожными и вступать в армию, если они не могут справиться со своей энергией, бьющей через край.
Призываю всех граждан быть ответственными. И всем, кто нуждается в дополнительном адреналине, напоминаю: "бригады наступления" ждут вас. Там ваша энергия будет ориентирована на пользу украинского народа.
Брифинг Уршаловича: смотрите запись с ютуб-канала "Военное телевидение Украины"
Больше о ДТП
- Произошла авария в момент, когда представители нацгвардии расставляли заградительные средства. Водитель Volkswagen въехал в них, сбил двух военных, а затем протаранил два автомобиля.
- Собственно, погиб воин НГУ Владимир Жудро. Ему было 49 лет. Еще в 2014 году он отправился защищать наше государство от врага на Востоке.
- В то же время 23-летнему водителю, совершившему это ДТП, уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. В случае доказывания его вины, он до 8 лет проведет за решеткой. Важно, что алкоголя в его крови, предварительно, не обнаружили.
- Кроме того, 24 Канал решил установить: ДТП с участием судьи Тандыра, также сбившего нацгвардейца, и этого 23-летнего водителя произошли на одном блокпоста? Мы пришли к выводу, что нет.