"Услышали сильный грохот": в Черкассах столкнулись троллейбус, пожарная машина и автомобиль

На перекрестке бульвара Шевченко и улицы Небесной Сотни в Черкассах произошло масштабное ДТП, там частично ограничили движение. Очевидцы сообщили, что троллейбус не затормозил и в результате столкновения выехал на тротуар. На своем пути он снес дорожные знаки и повредил светофор.

На месте происшествия работают полицейские, патрульные регулируют дорожное движение. К сожалению, не обошлось без раненых. Известно, что травмы получили более 10 человек, среди них трое – дети.

Смотрите также В Воздушных силах рассказали детали атаки на Черкасскую область

Какие обстоятельства ДТП

Критических травм нет, также обследуют четырех работников ГСЧС. Известно, что авария произошла на перекрестке бульвара Шевченко и улицы Небесной Сотни с участием пожарного автомобиля и троллейбуса.

В результате происшествия произошло опрокидывание пожарной автоцистерны, направлявшейся на место чрезвычайного происшествия. Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранительные органы,

– рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Черкасской области Ксения Крутоус.

Рядом с местом происшествия расположено кафе. К счастью, там люди обошлись лишь испугом.

"Мы как раз находились внутри. Услышали безумный грохот. Просто мимо окон пролетел троллейбус. Я не скажу, что на бешеной скорости, но достаточно быстро. Повезло, что на нашей летней террасе не находились посетители. Самое главное, что здесь никого не было. Люди, которые шли по тротуару забегали к нам в кафе, чтобы просто спастись", – вспомнила бариста Лилия.

Место аварии / Фото Общественное Черкассы

Пассажирка троллейбуса Анна Коропенко рассказала, что водителю, вероятно, стало плохо, возможно, он потерял сознание. Когда другие пассажиры это поняли, то начали нажимать аварийный тормоз, а военный, который был в салоне, открыл дверь к водителю и начал держать руль, чтобы не въехать в заполненную людьми кафе.

Водителя начали вытаскивать, я вызвала скорую. Все было у меня перед глазами, я во второй раз родилась,

– сказала Анна Коропенко.

Другие ДТП в Украине: последние новости