Водитель мог умышленно превысить скорость: стали известны шокирующие подробности ДТП на Караваевых дачах
Виновник аварии на Караваевых дачах Павел Плешивцев утверждает, что нажал на педаль, потому что "потерял сознание". Между тем адвокат пострадавших утверждает, что ДТП могло быть вызвано умышленными действиями водителя.
К такому выводу Надежда Чухраева, адвокат семьи погибшего в ДТП Григория Глушича, пришла после того, как ознакомилась с показаниями пассажирки, которая ехала с Плешивцевым. Об этом она сказала в комментарии "Суспильному".
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Почему произошла авария на Караваевых Дачах?
Чухраева отметила, что не имеет права раскрывать показания пассажирки. Однако они указывают на то, что адвокат подозреваемого лгал в суде.
Сторона потерпевших не верит, что авария произошла из-за того, что водитель якобы потерял контроль над автомобилем. По их мнению, действия Плешивцева были умышленными.
Мы считаем, что он сделал это умышленно. О причинах и о мотиве мы хотим узнать,
– отметила Чухраева.
Напомним, что 8 июня состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения Павлу Плешивцеву. Тогда стало известно, что по материалам расследования и показаниям пассажирки, в момент ДТП водитель решил продемонстрировать "мастерство" и навыки скоростной езды на автомобиле.
Адвокат апеллировал, что если бы это действительно было так, то «отбойник остановил бы автомобиль и всего этого не произошло бы».
Сам подозреваемый сказал, что нажал на педаль газа, потому что «потерял сознание».
Что известно о ДТП на Караваевых дачах
5 июня около 17:30 в Соломенском районе Киева Mercedes-Benz C300 на большой скорости вылетел с дороги и врезался в подземный пешеходный переход.
Во время смертельного ДТП на Караваевых дачах в Киеве водитель Mercedes-Benz выполнял заказ Bolt. В салоне автомобиля в тот момент также находилась пассажирка.
В ДТП погибли четыре человека– двое полицейских,, работница детского сада и 12-летний мальчик. Еще трое человек получили травмы.
За рулем был 49-летний житель Херсонской области. Во время смертельного ДТП он выполнял заказ Bolt. В салоне автомобиля в тот момент также находилась пассажирка.
По данным следствия, водитель не справился с управлением. На момент аварии он был трезв.
Позже выяснилось, что за его автомобилем зафиксировано 39 нарушений ПДД, преимущественно за превышение скорости. Только в 2025 году водителя десять раз привлекали к ответственности за нарушение правил.
Суд отправил мужчину под стражу до 3 августа без права залога.