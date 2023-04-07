Мать в реанимации: на трассе Львов – Шегини под колесами авто погиб 4-летний мальчик
Источник:ГУНП во Львовской области
На трассе Львов – Шегини произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля сбил 23-летнюю женщину с 4-летним сыном.
Инцидент произошел 6 апреля около 13:50. В настоящее время правоохранители устанавливают подробности ДТП.
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4-летний мальчик скончался в больнице
Как сообщили правоохранители, ДТП произошло в селе Твиржа, что в Яворивском районе. 36-летний водитель автомобиля "Mercedes-Benz" сбил двух жителей города Судовая Вишня. Пострадали женщина 23 года и ее 4-летний сын.
Пешеходы получили телесные повреждения и попали в реанимацию. К сожалению, от полученных травм маленький мальчик скончался в больнице.
Место аварии во Львовской области / Фото Нацполиции
В настоящее время следователи в полиции Львовской области открыли уголовное производство против водителя по 2 части статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Нарушителю грозит лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.
Водитель сбил двух пешеходов / Фото Нацполиции
Все подробности ДТП сейчас устанавливают правоохранители.
Работа правоохранителей на месте ДТП / Фото Нацполиции
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