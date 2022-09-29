Два из семи вражеских танков не доехали до Лимана: неопытный экипаж попал в ДТП
Источник:Генштаб ВСУ
Россия отправляет на войну в Украину неквалифицированных военных. Таким образом, с ними часто случаются казусы, в том числе и аварии.
Один из таких инцидентов с оккупантами произошел в Донецкой области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Неопытный экипаж попал в ДТП
Враг продолжает направлять в районы ведения боевых действий только отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав.
Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области отправилось 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования.
Кроме этого, должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли,
– отметили в Генштабе.
Оккупанты воюют без всякой подготовки
- Как рассказывают захватчики, их отправляют воевать в Херсонскую область без какой-либо базовой подготовки.
- Кроме того, 1-я гвардейская танковая армия усугубляется плохо дисциплинированными, неподготовленными людьми. Поэтому даже самые элитные части России терпят значительные потери в Украине и деградируют.
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