Два из семи вражеских танков не доехали до Лимана: неопытный экипаж попал в ДТП

Россия отправляет на войну в Украину неквалифицированных военных. Таким образом, с ними часто случаются казусы, в том числе и аварии.

Один из таких инцидентов с оккупантами произошел в Донецкой области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Неопытный экипаж попал в ДТП

Враг продолжает направлять в районы ведения боевых действий только отмобилизованный, низкоквалифицированный личный состав.

Так, 26 сентября в Лиман Донецкой области отправилось 7 единиц танков, 2 из которых попали в ДТП во время следования.

Кроме этого, должной огневой подготовки с применением штатного вооружения танков сформированные экипажи тоже не прошли,

– отметили в Генштабе.

Оккупанты воюют без всякой подготовки

Как рассказывают захватчики, их отправляют воевать в Херсонскую область без какой-либо базовой подготовки.

Кроме того, 1-я гвардейская танковая армия усугубляется плохо дисциплинированными, неподготовленными людьми. Поэтому даже самые элитные части России терпят значительные потери в Украине и деградируют.

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