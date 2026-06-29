Отмечается, что это не было столкновением. Об этом пишут Fakt и военная жандармерия Польши.

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Что известно о "ДТП" с участием Косиняка-Камиша?

Мотоциклист, увидев проезжающие мимо транспортные средства с включенными сиренами, запаниковал. Он резко нажал на тормоза, в результате чего переднее колесо занесло, и мотоцикл перевернулся.

Контакта между транспортными средствами, участвовавшими в инциденте, не было.

"Это не было столкновением, поскольку ни транспортное средство, ни участник не вступали в контакт с кортежем", — подчеркнул жандарм

Инцидент не имел серьезных последствий. Мотоциклисту предложили медицинскую помощь бригада из кортежа, но он в ней не нуждался.

Министр вышел из автомобиля и поговорил с мужчиной. После короткой беседы кортеж продолжил свой путь.

Последние инциденты за рубежом

19 июня произошла серьезная авария на железной дороге в Великобритании. В результате аварии пострадали 89 человек, в том числе 11 получили очень серьезные травмы. Машинист поезда погиб на месте.

В Бельгии 26 мая школьный автобус попал под пассажирский поезд. Микроавтобус выехал на переезд, когда шлагбаумы уже были опущены и горел запрещающий сигнал светофора. Погибли 4 человека: 2 подростка в возрасте 12–15 лет, их 27-летний сопровождающий и водитель автобуса. Еще 5 тяжело раненных детей были доставлены в больницу.

А в Польше 25 мая поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. В результате аварии пострадали 18 человек, также известно об одной жертве.