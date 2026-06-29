Наголошується, що це не було зіткнення. Про це пише Fakt та військова жандармерія Польщі.

Дивіться також У Польщі сталася масштабна аварія за участю військових США: вісім людей постраждали

Що відомо про "ДТП" за участі Косіняка-Камиша?

Мотоцикліст, побачивши транспортні засоби, що проїжджали повз з увімкненими сиренами, запанікував. Він різко натиснув на гальма, унаслідок чого переднє колесо занесло, а мотоцикл перекинувся.

Контакту між транспортними засобами, що брали участь в інциденті, не було.

"Це не було зіткнення, оскільки ні транспортний засіб, ні учасник не мали контакту з кортежем", – наголосив жандарм

Інцидент не мав серйозних наслідків. Мотоциклісту запропонували медичну допомогу бригади з кортежу, але він її не потребував.

Міністр вийшов з автомобіля та поговорив з чоловіком. Після короткої розмови кортеж продовжив свій шлях.

Останні інциденти за кордоном

19 червня сталася серйозна аварія сталася на залізниці у Великій Британії. Унаслідок аварії постраждали 89 людей, зокрема 11 отримали дуже серйозні травми. Машиніст поїзда загинув на місці.

У Бельгії 26 травня шкільний автобус потрапив під пасажирський поїзд. Мікроавтобус виїхав на переїзд, коли шлагбауми вже були опущені і був заборонний сигнал світлофорів. Загинуло 4 особи: 2 підлітки віком 12 – 15 років, їхній 27-річний супроводжуючий та водій автобуса. Ще 5 тяжко поранених дітей були доставлені до лікарні.

А у Польщі 25 травня потяг зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді. Унаслідок аварії постраждало 18 людей, відомо також про одну жертву.