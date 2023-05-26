Упал на колени и говорил, что ударили: в сети показали видео с судьей сразу после ДТП
На въезде в Киев 26 мая произошла ужасная трагедия – судья насмерть сбил нацгвардейца. В сети появилось видео первых минут после смертельного ДТП в Киеве.
На обнародованных кадрах можно увидеть судью Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра, передает 24 Канал.
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Именно он подозревается в сбивании военного на блокпосте. На видео судья стоит на коленях и кашляет, ему дают попить воду. В соцсетях пишут, что сразу на место происшествия прибыл адвокат водителя с целью разрешить ситуацию.
А дальше начался цирк – судье вызвали скорую, потому что ему вроде бы стало плохо, да и вообще "за рулем был не он, а водитель, который коварно сбежал". В то же время от проведения осмотра на состояние опьянения на месте и в учреждении здравоохранения судья отказался.Любопытно! В Макаровском райсуде Киевской области заявили, что не оправдывают действий своего судьи, совершившего ДТП. Напротив – они призывали к "полному и беспристрастному" расследованию происшествия и пообещали содействовать следствию.
Видео первых минут после смертельного ДТП в Киеве: смотрите видео
Что известно об сбивании нацгвардейца в Киеве
- В ночь на 26 мая на въезде в Киев со стороны Житомира судья Макаровского райсуда Киевской области насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко.
- Погибший нацгвардеец последние два года служил по контракту в их воинской части. В ту роковую ночь он исполнял свои обязанности и устанавливал на трассе заградительные конусы и ежи.
- Когда судья услышал, что нацгвардеец мертв, то сказал, что за рулем был не он, а его водитель, который убежал в кусты. Он также отказался проходить тест на алкогольное опьянение, и теперь это будет делать в принудительном порядке в зале суда. Известно, что следствием будет заниматься ДБР.
- У погибшего осталось трое детей и жена. А отец и брат – служат на фронте, защищая нас от врага.