В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть жертвы и пострадавшие
- В Австрии, возле Зеебенштайна, произошло смертельное ДТП между микроавтобусом с украинцами и грузовиком, в результате которого погибли 4 человека и шестеро получили ранения.
- Спасатели использовали специальное оборудование для освобождения заблокированных пассажиров, а для операции привлекли три вертолета, три бригады скорой помощи, девять спасательных машин и девять пожарных автомобилей.
В Австрии, вблизи населенного пункта Зеебенштайн, произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с гражданами Украины и грузовика. В результате лобового столкновения есть жертвы и пострадавшие.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на ORF.
Смотрите также Путин отверг идею мирных переговоров в Австрии: в Вене отреагировали
Что известно об аварии в Австрии
По информации правоохранителей, микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб. Известно, что в результате аварии погибли 4 человека, еще шестеро получили ранения, четыре из них – серьезные.
Спасатели рассказали, что некоторые пассажиры микроавтобуса оказались заблокированными, поэтому пришлось использовать специальное оборудование, чтобы их освободить.
Последствия аварии в Австрии / Фото ORF
По словам представителя полиции Иоганна Баумшлагера, грузовик, вероятно, выезжал с парковки в момент столкновения с микроавтобусом.
Он уточнил, что в микроавтобусе находились граждане Украины, однако отметил, что инцидент не связан с контрабандой или погоней.
В результате аварии есть жертвы и пострадавшие / Фото ORF
Всех пострадавших госпитализировали. Для проведения спасательной операции привлекли три вертолета, три бригады скорой помощи, девять спасательных машин и девять пожарных автомобилей.
К слову, недавно на Львовщине также столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП пострадали 7 человек.