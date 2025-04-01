В Австрии микроавтобус с украинцами попал в ДТП: есть жертвы и пострадавшие

В Австрии, вблизи населенного пункта Зеебенштайн, произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса с гражданами Украины и грузовика. В результате лобового столкновения есть жертвы и пострадавшие.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на ORF.

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Что известно об аварии в Австрии

По информации правоохранителей, микроавтобус и грузовик столкнулись лоб в лоб. Известно, что в результате аварии погибли 4 человека, еще шестеро получили ранения, четыре из них – серьезные.

Спасатели рассказали, что некоторые пассажиры микроавтобуса оказались заблокированными, поэтому пришлось использовать специальное оборудование, чтобы их освободить.

Последствия аварии в Австрии / Фото ORF

По словам представителя полиции Иоганна Баумшлагера, грузовик, вероятно, выезжал с парковки в момент столкновения с микроавтобусом.

Он уточнил, что в микроавтобусе находились граждане Украины, однако отметил, что инцидент не связан с контрабандой или погоней.

В результате аварии есть жертвы и пострадавшие / Фото ORF

Всех пострадавших госпитализировали. Для проведения спасательной операции привлекли три вертолета, три бригады скорой помощи, девять спасательных машин и девять пожарных автомобилей.

К слову, недавно на Львовщине также столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП пострадали 7 человек.