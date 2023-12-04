На трассе Киев – Ковель произошло тройное ДТП: есть пострадавшие
Источник:Полиция в Киевской области
В Киевской области 4 декабря произошла авария на трассе Киев-Ковель. К счастью, в результате столкновения грузовика, легковушки и автобуса, погибших нет.
В результате столкновения транспортных средств на трассе Киев – Ковель пострадали 4 человека. На месте происшествия работали правоохранительные органы.
Смотрите также Выпивший и без прав: в Киеве 20-летняя девушка совершила смертельное ДТП
Что известно о ДТП
Правоохранители установили, что 70-летний водитель Renault остановился для поворота налево с тремя пассажирками в салоне.
Позади легковушки двигалась фура КамАЗ. 59-летний водитель фуры не учел безопасную скорость и дистанцию. В результате столкновения автомобиль выбросило на встречную полосу, и он столкнулся с маршрутным автобусом "Рута", которым управлял 47-летний водитель.
В результате аварии пострадали трое пассажирок первого авто. Женщинам 37, 27 и 26 лет. Всех госпитализировали в больницу.
Аварии и ДТП в Украине: последние новости
- В Киеве в результате аварии погибла семейная пара. Смертельное ДТП совершил иностранец. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.
- Львовский прокурор стал участником пьяного дорожно-транспортного происшествия. Свидетели заявляют, что мужчина пытался скрыться с места аварии.
- В Чортковском районе в Тернопольской области рейсовый автобус столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи. К счастью, обошлось без жертв. Однако фельдшер оказалась заблокированной в изуродованном авто. После того, как спасатели вызволили женщину, ее госпитализировали.