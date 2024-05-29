Убегали от полиции: в Гданьске насмерть разбились двое украинских подростков

В Гданьске 16-летний украинец погиб вместе со своим 17-летним пассажиром в ДТП. Ребята, убегая от полиции, на бешеной скорости влетели в дерево.

Авария произошла в ночь на 29 мая в Гданьске. Полиция хотела проверить документы у водителя автомобиля, но тот начал убегать.

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Автомобиль врезался в дерево и перевернулся

В полиции Гданьска рассказали, что в 00:15 на главной автомагистрали агломерации Труймясто в городе Вейгерово дорожная полиция с помощью световых и звуковых сигналов попыталась остановить автомобиль Audi А4 для осмотра. Водитель не послушался сигналов и ускорил движение авто.

Погоня началась в Вейгерово, а закончилась в Гданьске. Расстояние между этими городами примерно 40 километров. Ее водитель преодолел за 20 минут со средней скоростью 150 – 160 километров в час.

Путь, который преодолел автомобиль, убегая от полиции / Фото Тrojmiasto

Водитель на большой скорости убегал по улицам Гдыни, Сопота, а затем Гданьска, где потерял контроль над авто. Оно врезалось в дерево и перевернулось,

– рассказали польские полицейские.

Несмотря на реанимационные мероприятия, водитель погиб на месте. В польской полиции рассказали, что им оказался 16-летний парень из Украины.

В машине также был 17-летний пассажир. Позже издание Тrojmiasto сообщило, что его доставили живым в больницу. Но, к сожалению, врачи спасти жизнь второму украинцу также не смогли.

Сейчас ведутся следственные действия и устанавливаются обстоятельства происшествия.

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