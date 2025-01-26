В Киеве маршрутка влетела в 2 полицейских авто, – СМИ

В Киеве произошло ДТП с участием полицейских. Так, как сообщают в сети, маршрутка влетела в 2 полицейские машины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Киев24".

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В Киеве произошло ДТП

В Киеве днем 26 января на Берестейском проспекте маршрутка влетела в два полицейских автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

ДТП в Киеве: смотрите видео

В сети сообщают, что одно авто патрульной полиции оттянули в сторону, чтобы люди могли проходить. Впрочем, движение по правой полосе, где до сих пор стоит маршрутка, частично затруднено.



ДТП в Киеве / Фото "Киев24"



Поврежденная полицейская машина после аварии / Фото "Киев24"

Что стало причиной столкновения маршрутки и двух полицейских автомобилей – неизвестно.

Ранее в Святошинском районе Киева произошло смертельное ДТП. Так, 15 января на Житомирском шоссе столкнулись два легковых автомобиля BMW и Ford, в результате чего погибли два человека. Водитель и пассажирка автомобиля Ford получили травмы, не совместимые с жизнью.