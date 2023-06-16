В Киеве патрульные сбили подростков на электросамокате: дети оказались в больнице

В Киеве в Соломенском районе произошла авария с участием полицейского автомобиля и двух подростков на электросамокате. Патрульные машины врезались в несовершеннолетних во время выезда со двора.

ДТП в Соломенском районе столицы произошло около 20:30 15 июня. Авто патрульной полиции врезалось в 14-летнего и 11-летнего подростков, которые вместе ехали на одном электросамокате.

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Что известно об аварии в Киеве

В Соломенском районе Киева 15 июня патрульные на машине сбили двух подростков, которые ехали вдвоем на одном электросамокате. Очевидно, что полицейские выезжали со двора, и именно в этот момент произошло столкновение.

Водители электросамоката госпитализированы в больницу ОХМАТДИТ с ссадинами и ушибами. Угрозы их жизни и здоровью нет,

– сообщили в полиции.

Патрульные сразу же прибыли на место крушения, и сейчас там работают следователи. Полиция уже начала служебное расследование, проводимое мониторинговой службой. Обстоятельства и детали аварии устанавливаются следственно-оперативной группой.

Другие ДТП в Киевской области: последние новости

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