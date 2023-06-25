В Киевской области 15-летний подросток сел за руль и попал в ДТП: пострадала женщина
Источник:Полиция Киевской области
В Киевской области 24 июня произошло ужасное ДТП. Так, в поселке Ракитное 15-летний парень решил сесть за руль автомобиля и протаранил встречную легковушку.
В результате аварии пострадала 1 женщина. Правоохранители оказали ей помощь на месте.
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В Киевской области подросток попал в ДТП
В полиции Киевской области рассказали, что 15-летний парень сел за руль автомобиля и начал двигаться по узкой улице в поселке Ракитное. Впоследствии, не справившись с управлением, он столкнулся с другим автомобилем и попал в аварию.
В Ракитном произошла авария с участием подростка / Фото полиции Киевской области
Правоохранители подчеркнули, что в результате инцидента ранения получила водитель другого легкового авто. У нее был ушиб грудной клетки, а также травма конечностей.
В результате ДТП в Ракитном ранения получила водитель авто / Фото полиции Киевской области
Сам подросток, севший за руль, в результате аварии не пострадал. Правоохранители из Белоцерковского управления полиции Киевской области устанавливают все детали и причины инцидента.
В полиции устанавливают причины аварии / Фото полиции Киевской области
Пока неизвестно, как именно подростку удалось сесть за руль автомобиля, не имея при себе прав. Кроме того, полицейские устанавливают чье именно это было транспортное средство.
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