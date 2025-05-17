В Ковеле произошла авария: пострадали 8 человек, среди которых оба водителя

В Ковеле в пятницу, 16 мая случилась авария. В результате ДТП пострадали 8 человек.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Волынской области.

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ДТП в Ковеле

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 19 часов.

Водитель микроавтобуса Renault, 53-летний житель села Сошичне, выезжая со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Audi под управлением 18-летней ковельчанки,

– рассказали детали в полиции.

Указывается, что в результате столкновения двое водителей травмировались, их госпитализировали в медучреждение.

Также известно, что телесные повреждения получили и 6 пассажиров транспортных средств, трех из них госпитализировали, другим трем оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Следователи начали уголовное производство по статье 286 УКУ. Во время досудебного расследования будут выяснены все обстоятельства ДТП.

Напомним, вечером субботы, 10 мая, в Харькове произошло смертельное ДТП. От полученных травм на месте происшествия погибли 3 человека.